F1, ufficiale: Davide Brivio lascia l'Alpine

Le strade di Davide Brivio e dell’Alpine si separano ufficialmente. Il 59enne ex team principal della Suzuki in MotoGP era arrivato nel team francese nel 2021 dopo aver vinto nella classe regina del motomondiale con Joan Mir per ricoprire il ruolo di Racing Director, ma era poi stato spostato ad altre mansioni già nella stagione successiva in seguito alla riorganizzazione che aveva portato all’ingaggio di Otmar Szafnauer (licenziato quest’estate a causa dei risultati insoddisfacenti). Ultimamente, Brivio si era occupato del progetto Alpine Academy, volto a scovare i prossimi talenti del futuro.

IL COMUNICATO “È stato un orgoglio – ha spiegato Brivio nel comunicato stampa che annuncia l’addio al team – essere coinvolto in Formula 1 dall’Alpine in questo capitolo della mia carriera nel motorsport. Vorrei ringraziare la squadra per l’opportunità di vivere l’esperienza della F1, che era il mio desiderio, e anche per la possibilità di trasmettere parte della mia esperienza nelle corse ai giovani piloti dell’Alpine Academy. Auguro al team e all’Academy il meglio per il futuro e sono sicuro che vedremo molti giovani talenti raggiungere traguardi fantastici nelle loro carriere: aver giocato un piccolo ruolo per questo successo, sarà certamente qualcosa che porterò con me con affetto. Sono grato ad Alpine per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero, almeno spero, presentarsi in futuro.''

12/12/2023