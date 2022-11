I team F1 e la Fia in cerca di un accordo per istituire le "ferie di Natale"

Toto Wolff ha svelato le trattative in corso per garantire un riposo obbligatorio per i dipendenti anche durante l'inverno

I team di Formula 1 stanno discutendo con la Fia l’ipotesi di stabilire un periodo di chiusura forzata delle fabbriche nelle vacanze di Natale. Si tratta di una misura già in qualche modo esistente, che obbliga le squadre a fermare tutte le operazioni per almeno due settimane nel corso della pausa di agosto, e che adesso potrebbe essere estesa anche nel break invernale in modo da garantire ai dipendenti delle scuderie qualche giorno di ferie in occasione delle festività di fine anno. A confermare la sussistenza di queste trattative è stato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha auspicato un accordo in tal senso anche alla luce della durata del calendario iridato, che nel 2023 arriverà alla cifra record di 24 gran premi.

F1 2022: Toto Wolff (Mercedes)

PARLA WOLFF “È fantastico – ha spiegato il manager austriaco, in riferimento al fatto che nel 2021 l’ultimo GP si disputò addirittura il 12 dicembre – che questo campionato possa finire con un paio di settimane d’anticipo rispetto alla scorsa stagione. I nostri dipendenti sono già al limite e credo che troveremo un accordo con gli altri team riguardo all’istituzione di un periodo di chiusura obbligatoria delle fabbriche durante l’inverno. Forse non tutti saranno d’accordo, ma noi cercheremo di farlo per il nostro personale. Ovviamente, quest’anno il lavoro in fabbrica continuerà anche a Natale e Capodanno, ma la squadra corse, che ha viaggiato da una parte all’altra del mondo, sarà in condizione di prendersi dei giorni per riposare. Molti team principal comunque sono concordi nella necessità di replicare un periodo di chiusura obbligatoria durante le feste. Ne stiamo ancora parlando, ma credo che ci siano segnali positivi. Sono sicuro che, per il bene delle persone che lavorano in F1, alla fine raggiungeremo un accordo”.

