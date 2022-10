Budget cap Red Bull: ecco le sanzioni decise dalla FIA

RED BULL PUNITA La FIA ha pubblicato alle 16 ora italiana il comunicato relativo alle sanzioni concordate con la Red Bull, dopo che le analisi dei documenti finanziari avevano evidenziato un'infrazione del budget cap da parte della scuderia austriaca nel corso della stagione 2021. Come era emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, la Federazione ha optato per una multa e per una riduzione delle ore a disposizione per il lavoro aerodinamico in galleria del vento, sottolineando il comportamento collaborativo tenuto dal team campione del mondo di F1 2022 nel corso di questa fase.

IL COMUNICATO Di seguito, ecco quanto scritto dalla FIA nel comunicato che accompagna i documenti con le conclusioni sulla vicenda e le conseguenti sanzioni:

A seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta da parte di tutti e dieci i team di F1, la Cost Cap Administration ha condotto il primo processo di revisione in assoluto ai sensi del regolamento finanziario del Campionato mondiale di F1 FIA. Questi nuovi regolamenti finanziari sono un insieme molto complesso di regole a cui i concorrenti dovevano adeguarsi per la prima volta.



Red Bull Racing è stata ritenuta in violazione, tuttavia, la Cost Cap Administration ha riconosciuto che la Red Bull Racing ha agito in modo cooperativo durante tutto il processo di revisione e ha cercato di fornire ulteriori informazioni e prove quando richiesto in modo tempestivo. Questo è il primo anno della piena applicazione del Regolamento finanziario e non vi sono accuse o prove che RBR abbia cercato in qualsiasi momento di agire in malafede, in modo disonesto o fraudolento, né abbia intenzionalmente nascosto alcuna informazione alla Cost Cap Administration.

In queste circostanze, la Cost Cap Administration ha offerto a RBR un ABA per risolvere la questione. Tale offerta è stata accettata da RBR.



Un Accordo di Violazione Accettato (''ABA'') datato 26 ottobre 2022 è stato pertanto stipulato da e tra la Cost Cap Administration e la Red Bull Racing ai sensi dell'articolo 6.28 del regolamento finanziario FIA Formula 1 (''Regolamento finanziario'').

L'ACCORDO DI VIOLAZIONE ACCETTATO Il documento ABA firmato da Cost Cap Administration e Red Bull Racing (RBR) è stato allegato al comunicato della FIA, di seguito un estratto dei punti più interessanti riguardo le conclusioni tratte:

VEDI ANCHE

La Cost Cap Administration ha ritenuto opportuno, in queste circostanze, offrire a RBR un ABA per risolvere la questione nei termini di seguito indicati, data la natura limitata della Violazione Procedurale in questione e il fatto che la violazione cada nell'estremità inferiore dell'intervallo minimo di sforamento, inferiore al 5%, nonché la volontà di RBR di accettare le violazioni e di collaborare con la Cost Cap Administration. L'offerta è stata accettata da RBR.

L'ABA riguarda:

• I costi rilevanti presentati da RBR riportati nella sua documentazione di rendicontazione per l'intero anno 2021 di £ 114.293.000;

• A seguito delle risultanze dell'Amministrazione Cost Cap, Violazione Procedurale commessa da RBR ai sensi dell'articolo 8.2(e) del regolamento finanziario a causa della presentazione di imprecisioni nella Documentazione di rendicontazione per l'intero anno in relazione al periodo di rendicontazione per l'intero anno che termina il 31 dicembre 2021, in quanto ha erroneamente escluso e/o rettificato costi per complessivi £ 5.607.000 nella sua documentazione di rendicontazione per l'intero anno 2021;

• Di conseguenza, una violazione di spesa eccessiva commessa da RBR ai sensi dell'Articolo 8.10(b) del Regolamento Finanziario perché i suoi Costi Rilevanti, come rettificati dalla FIA, hanno superato il Cost Cap del 2021 fissato in £ 118.036.000 di meno del 5%, ovvero di £ 1.864.000 (cioè l'1,6%).

LE SANZIONI Infine, di seguito un estratto dei passaggi relativi alle sanzioni proposte dalla Cost Cap Administration e accettate dalla Red Bull Racing:

Su tale base, RBR ha accettato l'emanazione delle seguenti sanzioni:

a) RBR deve pagare una sanzione finanziaria di USD 7.000.000 alla FIA entro 30 giorni dalla data di

esecuzione dell'ABA (articolo 9.5 del Regolamento finanziario);

b) RBR riceve una penalità sportiva minore sotto forma di limitazione della capacità di condotta di prove aerodinamiche per un periodo di 12 mesi dalla data di esecuzione dell'ABA attraverso l'applicazione di una riduzione del 10% del Coefficiente C utilizzato per il calcolo dei test individuali in galleria del vento con restrizioni (RWTT) e fluido computazionale limitato applicabili a ciascuna Squadra come stabilito nell'Articolo 6 dell'Appendice 7 al Regolamento Sportivo FIA F1. Ad esempio, se il coefficiente C, basato sulla posizione al termine del campionato è 70%, il nuovo valore effettivo del coefficiente C sarà: CNEW=70% x (1-0.10) = 63,0%;

c) RBR sostiene i costi sostenuti dalla Cost Cap Administration in relazione alla preparazione dell'ABA.

La decisione della Cost Cap Administration di entrare nell'ABA costituisce la sua decisione finale risolutiva su tale materia e non è impugnabile. Il mancato rispetto da parte di RBR di qualsiasi termine dell'ABA comporterà un'ulteriore Violazione Procedurale ai sensi degli Articoli 6.30 e 8.2(f) del Regolamento Finanziario e automatica

deferimento al Cost Cap Adjudication Panel.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2022