Budget cap Red Bull, Verstappen imperturbabile: "Sentiamo di non avere torto"

VICENDA QUASI CHIUSA La saga relativa all'infrazione del budget cap da parte della Red Bull nel corso della stagione 2021 sembra avviarsi verso la conclusione. La Red Bull, così come l'Aston Martin, ha raggiunto un accordo con la FIA riguardo la penalità da scontare e ha convocato una conferenza stampa per oggi alle 11:30 ora messicana, le 18:30 in Italia, dove probabilmente renderà pubblica la sanzione. Si ritiene che questa comprenderà una multa e una riduzione del 25% delle ore a disposizione per utilizzare la galleria del vento.

NESSUNA COLPA A Città del Messico, nella consueta conferenza stampa che precede i gran premi, Max Verstappen ha dovuto nuovamente affrontare la questione: ''È un po' frustrante. Da parte nostra sentiamo di non avere torto, si tratta solo di alcune cose sono incluse nel budget cap che sono molto inaspettate. Dovremo affrontarlo. Ma non spetta a me decidere cosa è giusto''.

TITOLO LEGITTIMO La vicenda budget cap, unita alla discussiona gestione della Safety Car nel finale del GP Abu Dhabi 2021 ha fatto sì che molti appassionati, soprattutto tifosi di Lewis Hamilton, abbiano messo in dubbio la legittimità del titolo conquistato nella passata stagione dal pilota della Red Bull. Verstappen ha spiegato di non essere minimamente condizionato da questa linea di pensiero: ''Sono comunque addolorati a riguardo, quindi non importa cosa dicono o cosa fai. Posso spazzare via questo. Probabilmente loro non possono e non saranno mai in grado di farlo, quindi è un problema che loro devono affrontare''.

IMPERMEABILE ALLE CRITICHE Ai dubbi sul mondiale 2021 Verstappen preferisce rispondere con i risultati in pista di questa stagione oramai dominata. L'olandese è sulla buona strada per battere il record di vittorie in una singola stagione: ''Non è che improvvisamente mi sento molto meglio quando le persone mi dicono che sto guidando bene. Lo giudico da solo, questa è la cosa più importante. Alla fine della giornata, conta solo la vittoria''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2022