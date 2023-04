Steiner e gli incidenti di Schumacher: "Quanta gente avrei assunto con 700 mila dollari..."

Il team principal della Haas spiega come l'errore sotto la pioggia al termine delle FP1 del GP Giappone 2022 sia stato decisivo per la scelta di ingaggiare Nico Hulkenberg.

Il racconto dei rapporti molto tesi tra Mick Schumacher e il suo ex team principal alla Haas, il vulcanico altoatesino Gunther Steiner, è stato uno dei punti salienti della scorsa stagione di Formula 1. Oggi il figlio della leggenda Michael è terzo pilota in Mercedes e McLaren, dopo che Steiner ha preferito affiancare a Kevin Magnussen l’esperto Nico Hulkenberg. Una scelta che per il momento sembra essersi rivelata corretta – a Melbourne, il 35enne ha raccolto un eccezionale settimo posto – e che il manager italiano ha rivendicato anche nel suo libro “Surviving to Drive” (il cui titolo fa il verso alla docu-serie Netflix “Drive to Survive” che lo ha reso celebre in tutto il mondo).

F1 2022: Gunther Steiner con Mick Schumacher

700.000 DOLLARI DI DANNI Nel resoconto della scorsa stagione, Steiner ha indicato nell’incidente di cui si è reso protagonista Mick dopo la bandiera a scacchi delle prove libere 1 del GP Giappone uno dei momenti decisivi per la scelta di non rinnovare il contratto: “È successo nel fottuto giro di rientro! Nel giro di rientro ai box – ha ricordato il team principal della Haas in riferimento al botto, avvenuto dopo la bandiera a scacchi – è vero che la pista era molto bagnata, ma nessun altro pilota ha demolito una macchina mentre tornava in pit-lane. Ci è costato 700 mila dollari… Quante persone avremmo potuto assumere con quella cifra, e invece ho dovuto trovare i soldi per riparare i danni”.

F1 2022, GP Monaco: la Haas di Schumacher distrutta

INCIDENTI Nonostante prestazioni incoraggianti soprattutto nella seconda parte del campionato, è stata dunque l’alta propensione agli incidenti a estromettere Schumi Jr dalla griglia di partenza del Mondiale 2023. Quello di Suzuka non è stato infatti l’unico momento molto costoso per le finanze della piccola scuderia americana, visto che Mick aveva distrutto la sua Haas VF-22 anche nelle qualifiche del GP d’Arabia Saudita (l’errore gli aveva impedito di correre la domenica) e nella gara a Monte Carlo. “Non posso avere in macchina un pilota – ha poi aggiunto Steiner nel libro che esce (per il momento in inglese) il 20 aprile – nei confronti del quale non ho fiducia che possa riportare la macchina in sicurezza ai box dopo la bandiera a scacchi. È semplicemente ridicolo”.

