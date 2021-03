F1 E FESTIVAL Cosa hanno in comune il Festival della canzone italiana di Sanremo, di cui tutti ma proprio tutti stanno parlando in questi giorni, e il campionato del mondo di Formula 1? Beh, assolutamente nulla. O forse no? In una redazione dove da giorni si canticchiano i motivetti di alcuni dei brani della competizione canora più discussa - abbiamo persino trovato il tempo per litigare su Willie Peyote e Aiello - un'idea delirante si è a poco a poco fatta strada nelle nostre menti. Così, tra una news di F1 e una di MotoGP, tra una prova auto e un video moto, abbiamo pensato a quali personaggi del Festival potremmo accomunare alcuni tra i piloti più importanti del mondiale. Sì, accostamenti assolutamente insensati che però hanno dato vita alla nostra idea di un Gp di Sanremo tutto da giocare via social...

LA GARA Abbiamo dunque pensato a un gioco per voi: otto piloti e otto grandi protagonisti del Festival 2021, abbinati da alcune caratteristiche comuni che abbiamo trovato con un bel po' di fantasia. Come partecipare? Sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport potete votare (nella sezione dedicata alle Stories) quale coppia preferite, spingendola verso la finale. Inizieremo con i quarti di finale e man mano comporremo il nostro tabellone di sfide improbabili in vista della finale di sabato che eleggerà la vostra coppia vincitrice del SanremoGP21. Ecco gli accoppiamenti e le relative spiegazioni:

Charles Leclerc - Elodie

L'oggetto del desiderio della stragrande maggioranza del pubblico da casa è di rosso vestito. Grande talento, ma anche quest'anno non vincerà.

Sebastian Vettel - Max Gazzé

Uno dei più esperti del lotto. Cambia look, colori e taglio di capelli con l'obiettivo di restare al vertice di una competizione che lo ha sempre visto tra i protagonisti. Garanzia.

Valtteri Bottas - Bugo

Distrutto dal confronto col compagno si ripresenta un anno dopo con velleità di riscatto. Anche stavolta sarà l'altro a prendersi la scena.

Daniel Ricciardo - Fiorello

DNA siciliano, simpatico, dirompente, poliedrico e pronto a fare divertire. Parte da underdog ma poi è sempre protagonista.

Lewis Hamilton - Achille Lauro

Esuberante e variopinto, nonostante le polemiche si conferma per distacco il migliore del gruppo. Porta avanti le sue battaglie per un mondo migliore. Icona.

Max Verstappen - Maneskin

Un vero bad boy dal talento sconfinato, che non ha timore di rompere gli schemi. Da alcuni anni nella rosa dei papabili vincitori. Sarà finalmente il suo turno?

Fernando Alonso - Loredana Berté

Un passato glorioso non ferma la voglia di stupire. Nel 2021 si ripresenta così, in blu, sul palcoscenico più di prestigio. Stupisce per energia e livello di forma, nonostante l'età. Ma la carta d'identità è davvero un problema?

Kimi Raikkonen - Orietta Berti

Gli anni passano... e si vede. La parte migliore della sua carriera è ormai alle spalle, ma l'affetto e la spinta del pubblico non mancano mai

SI GIOCA SU INSTAGRAM Vi aspettiamo dunque sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per eleggere la vostra coppia preferita. Chi sarà il primo vero vincitore del 2021?