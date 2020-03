VENTI CASCHI INEDITI Tutti i caschi dei venti piloti iscritti al Mondiale di Formula 1 raccolti per voi in una photogallery completa. Il 71° campionato della storia sarebbe dovuto scattarea Melbourne il 15 marzo scorso, ma per via dell'epidemia di Coronavirus che sta interessando il mondo intero, il Gran Premio d'Australia è stato annullato, così come sono saltati anche gli appuntamenti di Bahrain, Vietnam e Cina. Tuttavia i caschi erano già stati presentati, e saranno indossati dai piloti quando si ripartirà con il campionato. Ognuno di voi ha dunque il tempo di imparare i nuovi design e le nuove colorazioni, nell'anno in cui è stato peraltro tolto il divieto di utilizzare grafiche alternative in alcuni eventi. Per visualizzare i caschi di ogni pilota basta scorrere la lunghissima galleria fotografica qui sotto. Dopo le immagini dei 20 caschi ufficiali, potrete trovare anche quelle dei caschi speciali realizzati da ogni singolo pilota per un evento specifico: il primo inserito in galleria è quello di Bottas per il Gran Premio d'Australia. Buon divertimento!