RE SENZA CORONA Sir. Stirling Moss se n'è andato in punta dei piedi nel giorno di Pasqua del 2020, portando con sé un record che, anche fosse battuto in futuro, resterà per sempre idealmente suo: quello di re senza corona della Formula 1. Il campione britannico è il pilota nella storia delle quattro ruote che ha vinto il più alto numero di gare senza vincere un titolo mondiale, ben 16 tra il 1955 e il 1961, in anni in cui si correvano dalle 6 alle 10 gare l'anno. In poche parole è come se un pilota dei giorni nostri vincesse 40-45 gare senza mai conquistare un titolo. Moss concluse per quattro volte al secondo posto (dal 1955 al 1958) e per tre al terzo posto (dal 1959 al 1961) nella classifica iridata, venendo beffato di volta in volta da Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Jack Brabham e Phil Hill, ma resta idealmente con loro (e sopra ad alcuni di loro) e con gli altri iridati nell'olimpo della Formula 1. Non ci credete? Leggete le tre statistiche che seguono.

IL PIU VINCENTE TRA I NON IRIDATI Come già detto, Stirling Moss è il pilota più vincente della storia della Formula 1 a non aver mai conquistato un titolo. Di seguito i 20 piloti con più vittorie nel massimo campionato, ma che non hanno (o non hanno ancora) conquistato un titolo iridato.

Pos. Pilota Naz. Vittorie 1 Stirling MOSS GBR 16 2 David COULTHARD GBR 13 3 Carlos REUTEMANN ARG 12 4 Felipe MASSA BRA 11 Rubens BARRICHELLO BRA 11 6 Ronnie PETERSON SVE 10 Gerhard BERGER AUT 10 8 Mark WEBBER AUS 9 9 Jacky ICKX BEL 8 Max VERSTAPPEN OLA 8 11 René ARNOUX FRA 7 Juan-Pablo MONTOYA COL 7 Daniel RICCIARDO AUS 7 Valtteri BOTTAS FIN 7 15 Tony BROOKS GBR 6 Gilles VILLENEUVE CAN 6 Jacques LAFFITE FRA 6 Riccardo PATRESE ITA 6 Ralf SCHUMACHER GER 6 20 Clay REGAZZONI SVI 5 John WATSON GBR 5 Michele ALBORETO ITA 5

LE VITTORIE IN PERCENTUALE Stirling Moss è tra i piloti in Formula 1 che ha vinto più gare in percentuale su quelle disputate. La sua media supera quella di gente come Vettel, Lauda, Piquet, Brabham o Fittipaldi, per fare solo alcuni nomi. Se volete leggerli tutti, invece, basta dare una scorsa alla tabella qui sotto.

Pos. Pilota Naz. GP Vinti GP Disp. %Vittorie 1 Juan Manuel FANGIO ARG 24 51 47,06% 2 Alberto ASCARI ITA 13 32 40,63% 3 Jim CLARK GBR 25 72 34,72% 4 Lewis HAMILTON GBR 84 250 33,60% 5 Michael SCHUMACHER GER 91 307 29,64% 6 Jackie STEWART GBR 27 99 27,27% 7 Alain PROST FRA 51 199 25,63% 8 Ayrton SENNA BRA 41 161 25,47% 9 Stirling MOSS GBR 16 66 24,24% 10 Sebastian VETTEL GER 53 240 22,08% 11 Damon HILL GBR 22 115 19,13% 12 Nigel MANSELL GBR 31 187 16,58% 13 Tony BROOKS GBR 6 38 15,79% 14 Giuseppe FARINA ITA 5 33 15,15% 15 Niki LAUDA AUT 25 171 14,62% 16 Luigi FAGIOLI ITA 1 7 14,29% 17 Mika HAKKINEN FIN 20 161 12,42% 18 Jack BRABHAM AUS 14 123 11,38% 19 Nelson PIQUET BRA 23 204 11,27% 20 Nico ROSBERG GER 23 206 11,17%

I CAMPIONI CHE HANNO VINTO MENO DI LUI. Ci sono ben 17 campioni del mondo di Formula 1 su 33 totali, che si fregiano del titolo iridato ma che hanno vinto meno gare del britannico. In pratica Stirling Moss ha corso e vinto nella sua carriera più di oltre la metà dei campioni del mondo. Di seguito la lista completa di chi ha vinto un titolo mondiale, con meno vittorie di Moss.