IL VIDEO COMMENTO La partita per il futuro a medio termine della Formula 1 si è giocata e si è conclusa tutta in un pomeriggio. Nella riunione della F1 Commission, la Fia, Liberty Media e i rappresentanti dei team hanno concordato all'unanimità sul congelamento dello sviluppo delle attuali power unit dal 2022 al 2024, anticipando al 2025 il debutto dei propulsori di nuova generazione. Una vittoria per la Red Bull, che altrimenti si sarebbe trovata in difficoltà con l'uscita di scena di Honda al termine del campionato che sta per cominciare, ma anche per Mercedes che può ragionevolmente mantenere la situazione di vantaggio acquisito in questi anni di utilizzo dei 1.6 turbo ibridi. Di questo e altro, come la discussione sulla possibile introduzione delle gare sprint in tre weekend del mondiale 2021, parliamo nella diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport dal nostro studio in redazione.

MOTORI CONGELATI E GARE SPRINT: FAVOREVOLI O CONTRARI AL NUOVO CORSO DELLA FORMULA 1? IL VIDEO COMMENTO