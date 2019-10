Autore:

Antonio Albertini

BOTTAS MEGLIO DI HAMILTON La Mercedes ha dominato la giornata di prove libere a Suzuka, conquistando le prime due posizioni in entrambe le sessioni, infliggendo distacchi anche pesanti ai rivali di Ferrari e Red Bull. Valtteri Bottas si è messo dietro di pochi centesimi Lewis Hamilton sia al mattino sia al pomeriggio e lancia la sua candidatura per pole position e vittoria.

AGGIORNAMENTI PROMOSSI "Giornata molto positiva - ha dichiarato il finlandese - Abbiamo provato i nuovi pezzi che abbiamo per questo weeeknd. Sono contento che il meteo sia rimasto buono, abbiamo fatto un sacco di run e abbiamo usato, ovviamente, anche alcune gomme che avremmo utilizzato al sabato. I run sono stati buoni, mi sentivo bene fin dall'inizio e abbastanza soddisfatto dell'auto in generale. Ci sono da sistemare solo alcuni aspetti secondari modificando il bilanciamento, ma sia negli short run sia nei long run di oggi mi sono sentito a mio agio".

PROGRAMMA COMPLETATO In casa Mercedes l'unico imprevisto è stato un testacoda proprio di Bottas nel corso delle PL2 che ha rovinato anche il tentativo di Hamilton. Il britannico promuove la sua giornata: "È sempre piuttosto incredibile guidare su questa pista. Abbiamo completato il nostro programma, Valtteri ha fatto un piccolo testacoda in uno dei nostri giri lanciati che stavamo per iniziare, ma è stata comunque una buona giornata. Valtteri ha mostrato un buon ritmo, siamo veloci al momento".

PIU' SPETTACOLO Hamilton ha poi riflettuto su quanto visto in pista oggi. Dato l'annullamento della giornata di domani, con le PL3 cancellate e le qualifiche spostate a domenica mattina, i piloti hanno potuto girare più del solito al venerdì, usando i treni di gomme originariamente destinati alle libere del sabato: "Normalmente abbiamo solo due set di pneumatici per sessione ma, dato che non correremo domani le PL3, abbiamo portato tutte le gomme disponibili, anche quelle della prossima sessione. Questo è interessante: forse dovrebbero portarci più pneumatici per weekend di gara, in modo che possiamo fare tre uscite. Se avessimo sempre tre set per sessione sarebbe meglio per i fan, perché ci vedrebbero girare dall'inizio della sessione invece che aspettare 20 minuti e poi uscire".