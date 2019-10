Autore:

SAINZ INVISIBILE La McLaren è chiaramente la quarta forza del campionato di F1 2019, ma a livello di riprese tv non sta ricevendo le attenzioni che si meriterebbe. Carlos Sainz ha reso pubblico il problema: "So che la squadra e gli sponsor non sono contenti della situazione". Anche suo padre, la leggenda dei rally Carlos Sainz senior, si è lamentato dopo la recente gara di Suzuka, chiusa al quinto posto dal figlio: "Sembra essere ancora invisibile".

SPONSOR DA SODDISFARE La questione è importante soprattutto pensando agli sponsor della McLaren, che gradirebbero ricevere maggioe esposizione mediatica. Daniel McEwan, responsabile delle sponsorizzazioni del team, ha dichiarato al quotidiano El Mundo Deportivo: "Ci stiamo lavorando, ne stiamo discutendo con la F1. È importanti per i nostri piloti e per i nostri partner, Lavoriamo costantemente con la F1 per cercare di regolare e migliorare la nostra visibilità sui media".

IL PARADOSSO È piuttosto sorprendente che questo problema emerga nella miglior stagione della McLaren da diversi anni a questa parte. Sostituito Fernando Alonso con il rookie Lando Norris, a cui è stato affiancato il più esperto Sainz, il team di Woking è andato oltre le più rosee aspettative. Con 111 punti conquistati in 17 gran premi, la McLaren ha già nettamente raccolto il miglior bottino di punti delle ultime stagioni.