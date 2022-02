F1, la McLaren blinda (ancora di più) Lando Norris: contratto fino al 2025

Lando Norris come Charles Leclerc, George Russell ed Esteban Ocon. Il giovane pilota di casa McLaren ha infatti esteso l’accordo con il proprio team firmando un contratto fino alla fine del 2025, al pari di quanto fatto negli anni scorsi dagli altri giovani talenti del futuro, legati a lungo termine con le rispettive scuderie. Una firma, quella dell’inglese classe 1999, tra le grandi sorprese della scorsa stagione dopo aver sconfitto nel duello interno al box un campione affermato come Daniel Ricciardo, che è per certi versi sorprendente visto che già nel 2021 la McLaren aveva deciso di blindarlo per alcune stagioni, annunciando l’estensione nel corso del weekend di Monte Carlo.

F1 GP Russia 2021, Sochi: Lando Norris (McLaren) esulta dopo la pole position

IL TEAM PRINCIPAL “L’opportunità di allungare la durata della nostra relazione – spiega il team principal della scuderia inglese, Andreas Seidl – con Lando è la prova non soltanto del nostro impegno nei suoi confronti, ma anche della fiducia che abbiamo nel suo talento. Ma si tratta anche di un segnale che mostra quanto Lando abbia fede nelle nostre capacità e nelle nostre possibilità di assisterlo in questo viaggio verso la lotta per il titolo mondiale di Formula 1. Ha dimostrato una crescita incredibile in questi anni, confermandosi come fondamentale nel miglioramento prestazionale della squadra. Norris è un elemento chiave nel nostro obiettivo di lottare al vertice, quindi blindarlo insieme a Daniel Ricciardo ci dà stabilità e continuità”.

F1, test Abu Dhabi 2021: Lando Norris (McLaren)

PARLA LANDO “Le squadre sono fatte di persone – aggiunge il diretto interessato, Lando Norris, che si assicura così un posto da protagonista nella massima serie automobilistica fino alla fine dell’attuale ciclo regolamentare (dal 2026 debutteranno le nuove power unit) – e io adoro la gente della McLaren e il modo in cui riescano a farmi sentire a casa. Sono cresciuto con loro e sono parte di questo viaggio. La scorsa stagione abbiamo tutti fatto un ulteriore step, sia per quanto riguarda la mia carriera che le prestazioni della monoposto. E credo che tutto il lavoro, l’impegno e gli investimenti economici fatti ci consentiranno di essere nella posizione di poter lottare per le vittorie e per il titolo, nel prossimo futuro. C’è grande fiducia reciproca, quindi la scelta di estendere la nostra relazione è stata un passaggio naturale”. La MCL36 per la stagione F1 2022 sarà presentata a Woking nella giornata di venerdì 11 febbraio.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/02/2022