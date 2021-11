Norris: "È molto inquietante quello che fanno alcune persone"

PILOTA SOCIAL Il 22enne Lando Norris rappresenta il prototipo del pilota moderno. Agli ottimi risultati in pista affianca un'intensa attività sui social media, che l'ha reso molto popolare soprattutto tra gli appassionati più giovani di F1. Su Instragram può contare su ben 4,4 milioni di follower, anche se sono le sue dirette su Twitch la vera specialità della casa. Sul social network dedicato in particolare al gaming, il britannico ha 1,1 milioni di follower.

IL LATO NEGATIVO Tutta questa popolarità ha però anche degli aspetti negativi. Norris ne ha parlato in un'intervista a ESPN: ''Penso che l'unica cosa brutta sia la vita personale con gli amici, persone che non per colpa loro vengono messe sotto i riflettori perché vengono viste con me o perché le seguo sui social media. Penso che sia il lato peggiore della cosa: coinvolge qualcuno che è tranquillo e viene visto con me a cena o su un post su Instagram. Ci sono molti fan cattivi, che non sono simpatici e che usano le persone. Direi che la cosa peggiore della popolarità è quel tipo di persone. Non rispettano affatto la tua vita personale e le persone con cui stai. Questa è sicuramente la parte peggiore''.

MOLTO INQUIETANTE Queste intrusioni nella vita privata sono anche il frutto di vere e proprie ricerche che questi fan effettuano su Norris e sulle persone che lo accompagnano. A riguardo, Norris ha aggiunto: ''È molto, molto strano. Onestamente, è molto inquietante quello che fanno alcune persone. Il tempo che trascorrono cercando di indagare su cose o persone o altro. Rido e lo trovo molto divertente, ma è molto strano. È solo strano''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/11/2021