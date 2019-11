LA STORIA SI RIPETE Con diversi protagonisti, ma con le stesse modalità, è una storia che si ripete da sempre in Formula 1. D'altra parte il tuo compagno di squadra è anche il tuo primo rivale, visto che guida la tua stessa macchina, e se ti batte vuol dire che è più veloce, e non hai neanche la scusa del mezzo tenico a cui aggrapparti. E così il crash tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel a Interlagos è solo l'ultimo episodio di un classico che è praticamente nato con la storia dell'automobilismo. Ripercorriamo alcuni dei più famosi incidenti tra compagni di team degli ultimi 30 anni, da quelli che hanno deciso i titoli iridati, a quelli semplicemente più spettacolari.

Suzuka '89 - McLaren, Ayrton Senna vs Alain Prost (VIDEO)

L'episodio più famoso: i due assi della McLaren si giocano il mondiale, Senna prova il sorpasso al triangolo, prost chiude comunque la curva e cerca il contatto. Il brasiliano viene rimesso in pista dai commissari ma il regolamento lo vieta e viene squalificato.

Suzuka '92 - Larrousse, Bertrand Gachot vs Ukyo Katayama (VIDEO)

Sempre alla chicane del triangolo avviene il contatto tra il belga e il giapponese. Una riedizione in tono minore dello scontro Senna-Prost di tre anni prima.

Buenos Aires '97 - Jordan, Giancarlo Fisichella vs Ralf Schumacher

Nel corso del GP d'Argentina Ralf Schumacher prova a infilare all'interno Giancarlo Fisichella, ma non c'è spazio. I due si toccano e ad avere la peggio è l'italiano.

Spielberg '99 - McLaren, Mika Hakkinen vs David Coulthard (VIDEO)

All'inizio del Gran Premio d'Austria del '99, i due piloti della McLaren - che partivano dalla prima fila - si sono toccati alla curva tre, lasciando strada libera a Eddie Irvine con la Ferrari per il successo. Entrambi ripresero la via della pista con Coulthard che giunse secondo ad appena 3 decimi dal nord irlandese, e Hakkinen terzo.

Interlagos '04 - Jaguar, Mark Webber vs Christian Klien

L'ultima gara della Jaguar in Formula 1 finisce nel peggiore dei modi: durante 23° giro del Gran Premio del Brasile Webber tocca Klien e si ritira, mentre l'austriaco, pur con l'auto danneggiata, riuscirà a chiudere in 14° posizione.

Indianapolis '02, Nurburgring '04 - Williams, Juan Pablo Montoya vs Ralf Schumacher

Subito dopo il via del Gran Premio d'Europa 2004 Juan Pablo Montoya tentò di inserirsi all'interno della prima staccata centrando per ben due volte il compagno e mettendolo kappaò. Il colombiano terminerà la gara in ottava posizione, ma non era la prima volta che i due si scontravano in pista, un contatto era già avvenuto due anni prima, nel corso del secondo giro del GP a Indianapolis. Anche in quell'occasione ad avere la peggio fu Ralf, che si fermò ai box per cambiare l'alettone e perse due giri dal compagno, che giunse alla fine quarto.

Instanbul '10 - Red Bull, Sebastian Vettel vs Mark Webber

Al 39° giro del Gran Premio di Turchia un giovane e arrembante Vettel tenta l'attacco sul compagno Webber, ma chiude troppo presto e il contatto con l'australiano è inevitabile. Il tedesco ha la peggio, mentre Mark arriverà terzo dietro alle due McLaren di Hamilton e Button. E dire che al momento dell'incidente erano primo e secondo...

Spa '14, Spielberg' 16 e Barcellona '16 - Mercedes, Lewis Hamilton vs Nico Rosberg (VIDEO)

Un trittico di incidenti memorabili, sorvolando sui contatti minori. Il primo capitolo si svolge a Spa nel 2014, quando dal contatto tra il baffo dell'ala di Rosberg e il retrotreno dell'auto di Lewis esce peggio quest'ultimo, con una foratura che lo ha portato al ritiro. Il secondo, deflagrante, capitolo si ebbe con l'incidente tra i due a Barcellona: entrambi fuori dalla gara subito dopo la partenza. Infine l'Austria, con il contatto intenzionale da parte del tedesco all'ultimo giro, che gli costò sicuramente una piazza sul podio, mentre Lewis riuscì ad transitare per primo sotto la bandiera a scacchi.

Singapore '17 - Ferrari, Kimi Raikkonen vs Sebastian Vettel (vs Max Verstappen) VIDEO

Nel botto tra Raikkonen e Vettel al via del Gran Premio di Singapore 2017 ci mette lo zampino Verstappen, stavolta incolpevole. I due ferraristi prendono a sandwich l'olandese e si sfrangono l'uno contro l'altro. Risultato? Tre ritiri, più quello dell'incolpevole Alonso centrato in pieno dalla Ferrari numero 7 di Kimi.

World Championship '16-'17 - Force India, Esteban Ocon vs Sergio Perez (VIDEO)

Impiegheremmo troppo a raccontare ogni episodio che, in un paio di stagioni, ha visto coinvolti i due piloti della Force India. Su tutti spiccano Baku (2017), Spa (2017) e Singapore (2018).

Baku '18 - Red Bull, Max Verstappen vs Daniel Ricciardo (VIDEO)

L'antipasto fu Budapest 2017, quando Verstappen speronò il compagno poche curve dopo la partenza, e Daniel al passaggio successivo in quel punto di Max gli mostrò il dito medio. La portata principale avvenne però l'anno successivo, quando la termine della lunghissima retta di Baku, Ricciardo frenò troppo tardi e tamponò Verstappen, mettendo fine alla gara di entrambi.

Interlagos '19 - Ferrari, Charles Leclerc vs Sebastian Vettel (VIDEO)

Nel Gran Premio del Brasile 2019 è andato in scena l'ultimo (per ora) capitolo di questa lunga storia di scontri fratricidi. I primi screzi erano avvenuti in Cina, poi gli ordini di scuderia non rispettati a Sochi e varie altre frizioni che sono sfociate nell'incidente di Interlagos. La colpa è un po' più di Vettel che di Leclerc, in ogni caso entrambi hanno buttato la possibilità di lottare per il podio e si sono ritrovati con zero punti all'attivo.