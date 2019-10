ALLARME HAGIBIS L'agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha emesso previsioni allarmanti per il GP Giappone. Il tifone Hagibis che si sta avvicinando alla costa nipponica è stato classificato come "violento" quando colpirà terra, il valore più alto possibile. "Potrebbe essere il più forte che colpirà il Giappone quest'anno" ha commentato l'agenzia. I venti dovrebbero raggiungere valori spaventosi compresi tra i 240 e i 300 km/h, portando pioggia torrenziale. E la pista di Suzuka sarà investita in pieno dagli effetti del passaggio del tifone.

PREVISIONI DA INCUBO Steffen Dietz, ex meteorologo della F1, ha pubblicato su Twitter delle mappe allarmanti relative all'evoluzione della situazione. Suzuka si trova vicino al centro di quella che dovrebbe essere la traiettoria di Hagibis, definito un super tifone, ossia pari a un uragano di categoria 4 (Dorian, che recentemente ha devastato le Bahamas, era di categoria 5). Al momento, il giorno in cui sono attesi gli effetti maggiori del passaggio del tifone è il sabato, quando Hagibis dovrebbe toccare terra tra Suzuka e Tokyo. Le previsioni concordano sulle condizioni previste per la giornata di venerdì, mentre per il sabato ci sono ancora incertezze.

Update: #Hagibis #F1 is still a powerful super typhoon with gusts above 300 kph.



Numerical models are in good agreement regarding track through Friday, afterwards some uncertainties arise. From today's point of view landfall is likely between Suzuka and Tokyo on Saturday. (1/2) pic.twitter.com/ooMxgvXZ5z