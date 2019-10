PREVISIONI CONFERMATE Si sta delineando la traiettoria di Hagibis, il forte tifone che colpirà il Giappone proprio nel fine settimana del gran premio di F1. Anche gli ultimi modelli confermano quanto annunciato martedì, ossia che Hagibis toccherà terra nella serata di sabato a circa 200 km a est di Suzuka, portando venti forti con raffiche fino a 120 km/h e pioggia torrenziale sul circuito.

UPDATE Super Typhoon #Hagibis #F1 #JAPANESEGP:



Landfall is most likely about 200 km east of Suzuka during Saturday evening. At this stage this will result in severe weather at the track during the day with periods of torrential rain and gusts up to 120 kph. (1/2) pic.twitter.com/jrVhiFzMs6