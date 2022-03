F1 Fantasy: risultati e classifica lega MotorBox dopo GP Bahrain

RIPARTE LA SFIDA Nuovo Mondiale di F1 e nuova edizione di F1 Fantasy, il Fanta F1 ospitato dal sito ufficiale della F1. Anche quest'anno abbiamo aperto la nostra lega privata MotorBox Racing Club, dove potete sfidare i redattori della nostra redazione e vincere un'ospitata nel nostro video podcast RadioBox. Al momento sono 353 le squadre partecipanti e potete continuare a unirvi a noi utilizzando il codice 1d3ccff156 una volta iscritti al gioco. Unendovi nelle prossime giornate, vi porterete comunque appresso i punti che eventualmente avete fatto nei precedenti gran premi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra guida generale.

PRIMA GIORNATA Il nuovo campionato di F1 si è aperto nel segno della Ferrari e ovviamente a venire premiati sono stati i giocatori che hanno puntato forte sul team di Maranello nella composizione delle loro squadre. Non stupisce dunque che a vincere la prima giornata sia Ao raga Leclerc è forte con 311 punti, un bottino arricchito dalla decisione di utilizzare subito il jolly del Megadriver che triplica il punteggio del pilota a cui lo si applica. Tutti i primi 10 classificati, come spesso accade, hanno utilizzato questa opzione già in questo turno. Nel dettaglio, la squadra vincitrice schierava Charles Leclerc (98 punti, TurboDriver), Mick Schumacher (5), Lewis Hamilton (102, MegaDriver), Nicholas Latifi (10), Esteban Ocon (20) e la Ferrari (76). Di seguito, i primi sei classificati di questo turno.

CLASSIFICA GENERALE Ovviamente la classifica generale al momento rispecchia fedelmente quella di giornata, dunque al momento non c'è molto da aggiungere a quanto sopra.

I PUNTEGGI DELLA REDAZIONE MOTORBOX Per quanto riguarda le squadre legate ai membri della nostra redazione sportiva, in classifica generale troviamo in 32esima posizione Centosei Racing Team di Salvatore Sardina (248 punti), 48esimo il MaiNaJolyon GP di Luca Manacorda (238), 123esimi il Veterbe Recinghe di Simone Valtieri e l'AS racing 1 di Alberto Saiu (212).

