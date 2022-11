F1, il conto (falso) della cena in onore di Vettel. Albon: "Quello scontrino? Spazzatura"

Le foto dell’esclusiva cena di saluto dei piloti di Formula 1 a Sebastian Vettel, andata in scena alla vigilia del weekend di Abu Dhabi, hanno fatto il giro del mondo. Ancora più virale è stato poi anche il presunto conto del ristorante che, secondo la foto che è molto circolata sui social, ammontava a oltre 600.000 Dirham, 160.000 euro e poi pagato personalmente da Lewis Hamilton, che è stato anche l’organizzatore della cena. Che lo scontrino fosse fake si era capito quasi immediatamente ma, nei giorni successivi alla gara, sono stati alcuni dei diretti interessati a smentire l’entità del conto.

PARLA ALBON Uno dei piloti a chiarire la falsità della foto dello scontrino – reale, in quanto pubblicata dal celebre chef Salt Bae, titolare del Nusr-et di Dubai, ma non attribuibile invece alla rimpatriata in onore di Vettel, che si è tenuta al ristorante stellato Hakkasan di Abu Dhabi – è stato Alexander Albon: “Quello scontrino? È tutta spazzatura! Siamo persone normali, non siamo andati lì per ordinare il caviale o mangiare con il cucchiaio d’oro. Avevamo un menù fisso, alcuni di noi hanno una dieta che richiede particolari accorgimenti, come ovviamente Hamilton, che è vegano. Lewis ha pagato per tutti e ha anche organizzato la serata. È stato molto carino da parte sua”.

F1 2022: foto di gruppo dei piloti alla cena-tributo per Sebastian Vettel | Foto: Twitter @LewisHamilton

SERATA PARTICOLARE Albon ha poi raccontato, pur attenendosi alla regola di non far trapelare nulla (conto incluso) di quanto accaduto nel corso della cena, di essersi molto divertito visto che non è così frequente riuscire a riunirsi con tutti i colleghi: “La serata, parlando sinceramente, è stata davvero speciale. È stato divertente e credo che tutti i presenti, me compreso, abbiano avuto dolore alle guance per i sorrisi e le tante risate. Sento che sarò nei guai se racconterò chi ha detto cosa, c’era una rigida politica sul far trapelare quello di cui si è parlato durante la cena. Non posso dire niente, ma vi assicuro che sono state raccontate storie davvero interessanti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/11/2022