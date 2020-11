TRIO DOMINANTE Si è disputato il secondo trittico di gare della F1 Esport Series, campionato che sembra già aver eletto i suoi principali protagonisti di quest'anno. A fianco di Jarno Opmeer, portacolori dell'Alfa Romeo e dominatore delle gare d'esordio, si sono messi in evidenza i due piloti del Red Bull Racing Esports Team, Marcek Kiefer e Frede Rasmussen. I tre hanno monopolizzato il podio in tutti i gran premi disputati, dando una svolta importante alle classifiche del campionato.

CLASSIFICHE BEN DEFINITE Si è gareggiato sui circuiti di Zandvoort, Montreal e al Red Bull Ring con le vittorie andate rispettivamente a Rasmussen, Opmeer e Kiefer. Grazie a questi risultati, il pilota dell'Alfa Romeo ha mantenuto la leadership con 123 punti, con un discreto margine sui due rivali fermi rispettivamente a 96 e 89 punti. La Red Bull ha preso il comando nel classifica Costruttori, superando proprio l'Alfa Romeo.

ESPORTS STANDINGS



We're already halfway through our 2020 F1 Esports Pro Series, presented by @Aramco! 😱



Jarno Opmeer is on top in the driver standings, with Red Bull Racing Esports leading the way in the team standings#F1Esports 🎮 #F1 pic.twitter.com/l0TWgdMjrn