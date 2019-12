LINE-UP TEST PIRELLI Ognuno dei 20 team di Formula 1 ha comunicato l'ordine di impiego in pista dei piloti nonché nei test organizzati per provare le mescole Pirelli 2020 ad Abu Dhabi, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre. Al termine di questa due giorni, i team voteranno se mantenere le mescole di quest'anno o optare per le nuove, e se sette team su dieci decidessero di restare con le mescole 2019, la scelta sarebbe ratificata dai vertici di FIA e FOM. Non ci sarà Lewis Hamilton, sostituito da George Russell (titolare in Williams quest'anno e pilota di riserva della Mercedes), mentre gli altri top team si affideranno ai piloti titolari. In pista girerà due giorni con la Renault il rientrante Esteban Ocon, così come si rivedranno i tester Sean Gelael (Toro Rosso), Pietro Fittipaldi (Haas), Roy Nissany e Nicholas Latifi (Williams). Per quanto riguarda la Ferrari, Sebastian Vettel sarà impegnato nel corso del primo giorno (con Bottas e Verstappen), Charles Leclerc nel secondo.

Team Martedì 3 dicembre Mercoledi 4 dicembre Mercedes Valtteri Bottas George Russell Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Alexander Albon McLaren Lando Norris Carlos Sainz Renault Esteban Ocon Esteban Ocon Toro Rosso Sean Gelael / Daniil Kvyat Pierre Gasly Racing Point Sergio Perez Lance Stroll Alfa Romeo Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Haas Romain Grosjean Pietro Fittipaldi Williams George Russell / Roy Nissany Roy Nissany / Nicholas Latifi