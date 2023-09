F1, Pirelli comunica le scelte per Usa, Messico e Brasile: novità C5 all'Hermanos Rodriguez

La Formula 1 si appresta a tornare in pista a Losail per il secondo GP Qatar della storia ma la Pirelli è già proiettata sulla fase successiva della stagione. Il fornitore di pneumatici ha infatti comunicato ufficialmente le gomme per i prossimi tre Gran Premi, e cioè per la tripletta americana dei GP Stati Uniti, Messico e Brasile. Con due conferme rispetto alla scorsa stagione e soprattutto con un’interessantissima novità.

F1 2023: una gomma Pirelli P-Zero Soft

LE CONFERME Le conferme riguardano i fine settimana di Austin e Interlagos, che peraltro di disputeranno con il nuovo format Sprint F1, e quindi con due gare, due qualifiche e una sola sessione di prove libere. In entrambi i casi, le gomme scelte sono le C2 Hard, le C3 Medium e le C4 Soft, le stesse mescole (ma con una struttura diversa vista la novità introdotta quest’anno a Silverstone) già scelte nella passata stagione.

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: gomme Pirelli Soft (senza termocoperte) all'interno del box Alpine-Renault

C5 IN MESSICO Per quanto riguarda il GP del Messico, che poi si disputa nel weekend del 29 ottobre, a sandwich tra le gare in Usa e Brasile, c’è invece la novità della gomma C5: il compound più morbido del lotto Pirelli torna quindi protagonista come gomma Soft su un circuito come l’Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove storicamente è difficile trovare il grip per via dell’aria rarefatta e soprattutto dell’asfalto molto liscio. Insieme alle gomme C5 ci saranno poi le Hard C3 e le Medium C4. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Ungheria* Budapest C3 C4 C5 GP Belgio Spa C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia* Monza C3 C4 C5 GP Singapore Singapore C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3 GP Qatar Losail C1 C2 C3 GP Stati Uniti Austin C2 C3 C4 GP Messico Città del Messico C3 C4 C5 GP Brasile San Paolo C2 C3 C4

*Weekend con allocazione gomme alternativa

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/09/2023