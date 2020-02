ANTICIPAZIONE A meno di due ore dalla presentazione della nuova Ferrari, che avverrà stasera alle 18.30 dal teatro Valli di Reggio Emilia - e che noi di Motorbox seguiremo con una puntata speciale di Radiobox a partire dalle 18.20 - la Scuderia di Maranello ha lanciato un tweet in cui si vedono i due piloti, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, con indosso le nuove tute per la stagione 2020. Un particolare balza all'occhio: una striscia nera sui fianchi e sulle spalle, che sia un'anticipazione della livrea per la prossima stagione? Lo scopriremo tra meno di due ore, intanto, ecco i due ferraristi pronti alla grande serata, con tanto di hashtag #essereFerrari presente anche sulla tuta sotto al simbolo di Cavallino: un motto lanciato nel 2019 e dunque confermato anche per la stagione alle porte.