Autore:

Valerio Colombo

COPPIA CONFERMATA Il finlandese Valtteri Bottas resterà al volante della Mercedes anche nel 2019 al fianco di Lewis Hamilton, con un'opzione per il 2020 che gli spalanca una corsia preferenziale per il rinnovo in caso si confermi su buoni livelli anche il prossimo anno. Valtteri, 28 primavere, è alla sua seconda stagione con la casa della stella a tre punte, e ha conquistato nei primi 30 gran premi il discreto bottino di 3 vittorie e 5 pole position, concludendo in terza posizione il campionato mondiale scorso, mentre nel 2018 è attualmente quinto in classifica.

VALTTERI SODDISFATTO "È bello poter continuare a correre per la Mercedes" - ha spiegato Bottas in un comunicato stampa - "Quest'anno ho fatto un ulteriore step prestazionale e credo che il meglio debba ancora venire. Nel corso della prima metà di stagione non siamo stati molto fortunati in alcune cose, ma il team sa come lavoro e questa riconferma è un grande riconoscimento nei miei confronti. Con Lewis ho un rapporto ottimo, onesto, e lavoriamo entrambi al miglior risultato per la Mercedes. La notizia di questo rinnovo è molto importante perché ci permette di poterci concentrare solo sulla lotta iridata."

ANALOGIE IN ROSSO? Con un pizzico di malizia si potrebbe dire che a Lewis Hamilton è riuscito ciò che a Sebastian Vettel potrebbe non riuscire, in sostanza tenere in squadra un pilota con cui ha un ottimo rapporto sul piano umano e che riesce a tenere a bada nella maggior parte delle occasioni, il tutto in nome degli importantissimi equilibri interni al team. Per capire se anche il tedesco della Ferrari si ritroverà in una situazione simile a quella di Lewis nel 2019 bisognerà invece attendere, ma la "minaccia" che Charles Leclerc, anche oggi in evidenza nel corso delle prove libere del Gran Premio di Germania, prenda il posto del fido compagno Kimi Raikkonen, è più che concreta.