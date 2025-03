Ufficiale: Stefano Domenicali rinnova il contratto come capo della F1 fino al 2029

LA F1 CONFERMA STEFANO DOMENICALI: RINNOVO FINO AL 2029

Stefano Domenicali continuerà a guidare la Formula 1 per altri cinque anni. Liberty Media ha annunciato il rinnovo del contratto del Presidente e amministratore delegato fino al 2029, confermando la fiducia nel manager italiano che dal 2021 ha contribuito alla crescita e all’evoluzione del circus dei GP.

Formula 1: crescita e innovazione sotto la guida di Domenicali

Dal suo insediamento, Domenicali ha trasformato la F1 in uno spettacolo sempre più globale, registrando un aumento significativo dell'interesse e della partecipazione del pubblico. Sotto la sua guida, il campionato ha visto:

Aumento degli spettatori e dell'engagement sui social e piattaforme digitali

e dell'engagement sui social e piattaforme digitali Maggiore interesse commerciale , con nuovi sponsor e diritti televisivi in espansione

, con nuovi sponsor e diritti televisivi in espansione Successo nell’organizzazione delle gare, con un calendario più ricco e nuovi mercati coinvolti

L'ecosistema della Formula 1 non è mai stato così solido, grazie a strategie mirate di innovazione e coinvolgimento dei fan. La missione per il futuro sarà continuare a migliorare l’esperienza del pubblico e ampliare la portata del campionato.

CHI È STEFANO DOMENICALI? CARRIERA E SUCCESSI

Stefano Domenicali ha iniziato la sua carriera nel motorsport alla Ferrari nel 1991, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare team principal nel 2008. Dopo l’esperienza con il Cavallino Rampante, ha proseguito il suo percorso in posizioni di vertice nel settore automobilistico:

Nel 2014 è stato vice-presidente Audi

Dal 2016 è stato amministratore delegato della Lamborghini, puntando a una forte espansione del brand a livello globale

Il suo ritorno in Formula 1 nel 2021, ma come amministratore delegato della categoria, ha segnato una nuova fase di sviluppo per lo sport, con una strategia focalizzata sulla digitalizzazione, la sostenibilità e l’innovazione nel format delle gare.

Formula 1 verso il futuro: il ruolo chiave di Domenicali

Con questo rinnovo fino al 2029, Stefano Domenicali continuerà a plasmare il futuro della Formula 1, puntando su tecnologie avanzate, sostenibilità e spettacolarità. L’obiettivo è consolidare la Formula 1 come lo sport automobilistico di riferimento a livello globale, attrarre nuovi tifosi e rafforzare le opportunità di business per gli investitori.

Il prolungamento del suo mandato rappresenta un segnale di continuità e ambizione per un campionato in costante evoluzione.

IL COMMENTO DI STEFANO DOMENICALI

“Sono onorato - ha detto il 59enne manager italiano - di continuare a guidare questo incredibile sport che amo e che ha fatto parte della mia vita fin dall'infanzia e sono grato al team di Liberty Media per la loro fiducia. Insieme, con tutti gli investitori della F1, continueremo a servire al meglio gli interessi dei nostri fan che sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo. La passione, l'energia e l'adrenalina sono il carburante che mi spinge ogni giorno a dare il massimo di me stesso alla Formula 1''.

“Siamo entusiasti di rinnovare il contratto di Stefano - aggiunge l'amministratore delegato di Liberty Media, Derek Chang - e non vediamo l'ora di vederlo continuare a lavorare al fianco del talentuoso management della Formula 1 per i prossimi anni. Stefano è stato un eccellente amministratore dell'azienda, costruendo sulle sue fondamenta di successo e accelerando il tasso di crescita della F1 sia a livello commerciale sia di coinvolgimento dei tifosi. La sua energia e il suo entusiasmo per questo sport si traducono in strategie e risultati molto efficaci. A nome di Liberty, siamo grati per la sua collaborazione e siamo incredibilmente ottimisti per il continuo successo che lo sport può ottenere”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/03/2025