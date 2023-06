Domenicali promette: "Con il nuovo regolamento motori più rumorosi"

L'evoluzione delle monoposto di F1 ha portato ad avere attualmente monoposto molto più grandi rispetto al passato, ma anche molto più belle rispetto a quelle che si vedevano in pista una decina di anni fa. Ciò in cui peccano le attuali vetture, e che toglie parte del fascino dei gran premi soprattutto per il pubblico presente in autodromo, è il rumore dei motori: da quando sono stati introdotte le power unit ibride il sound è divenuto molto meno forte rispetto ai motori termici, nonostante degli apprezzabili passi in avanti rispetto ai primi anni con gli attuali propulsori.

IL DESIDERIO DI LEWIS Recentemente, Lewis Hamilton ha espresso il suo desiderio sull'argomento: ''Se potessimo avere auto pulite ed efficienti che fanno molto rumore come quelle vecchie, allora sarebbe fantastico''. Che il sound non sia un aspetto secondario lo dimostra anche il fatto che i team per le loro esibizioni tendono ad usare quasi sempre vecchi modelli con motori V8, molto più affascinanti per il pubblico.

LA PROMESSA DI DOMENICALI Sull'argomento è intervenuto il CEO della F1, Stefano Domenicali. L'ex team principal della Ferrari ha garantito che si sta lavorando per migliorare il ruggito dei motori in vista dell'esordio del nuovo regolamento tecnico, in programma nel 2026. Ai microfoni della radio australiana 3AW, Domenicali ha dichiarato: ''L'intenzione è assicurarsi che nel nuovo regolamento il rumore del motore sia più alto, perché fa parte della nostra emozione. È musica per le mie orecchie ed è davvero ciò che i nostri fan vogliono sentire ed è nostro dovere impegnarci in questo''. Si tratterebbe di una prima inversione di tendenza per la F1, passata negli ultimi 30 anni dal boato dei 12 cilindri a un rumore man mano sempre più ''educato''. Domenicali lo ha sottolineato: ''È vero che avevamo i 12 cilindri, era una frequenza diversa, molto alta. E poi abbiamo avuto i dieci, gli otto, i sei cilindri (quelli della parte termica delle attuali power unit, ndr). Non andremo giù di nuovo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2023