ARRIVEDERCI IMOLA Uno degli eventi più attesi dell’autunno motoristico ha dovuto alzare bandiera bianca a causa delle misure restrittive sui grandi eventi con presenza di pubblico. Le norme di sicurezza per evitare il contagio impongono il distanziamento sociale e soprattutto un divieto di grandi assembramenti assolutamente in contrasto con la natura di alcune manifestazioni sportive legate alla passione genuina. Ed è proprio questo il caso dell’Historic Minardi Day di Imola, che dunque non si terrà in autunno come previsto in seguito al primo rinvio causato dall’emergenza Covid-19.

APPUNTAMENTO 2021 La manifestazione celebrativa della storia del mitico team fondato da Gian Carlo Minardi era inizialmente prevista per il 24, 25 e 26 aprile 2020, ma erano poi state ipotizzate date in autunno per il recupero dell’appuntamento, come il manager faentino ci aveva raccontato nella puntata di RadioBox in cui era stato nostro ospite. E anche se l’attuale situazione vede numeri di contagio giorno dopo giorno sempre più incoraggianti, resta molto difficile fare previsioni sulla possibilità di ospitare un evento a porte aperte e con larga presenza di pubblico come il Minardi Day. Proprio per questo motivo, gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’edizione 2020 dando appuntamento, sempre sulle rive del Santerno, ad aprile 2021.

IL COMUNICATO “Cari amici – si legge nella nota firmata dal team Minardi, su cui campeggia anche l’hashtag #AndràTuttoBene – abbiamo sempre creduto che l’Historic Minardi Day debba essere un momento di gioia per gli appassionati di questo meraviglioso sport ed è con questo spirito che abbiamo sperato di poter rimandare l’appuntamento a fine estate. Purtroppo la situazione non ci permette di prevedere la possibilità di vivere la manifestazione con il pubblico e in piena sicurezza. Non ci resta che stringervi in un arrivederci al 23, 24 e 25 aprile 2021. Ci impegniamo già da ora a rimanere attivi e fare di tutto per tenere i motori caldi e presentarvi una quinta edizione ancora più entusiasmante e spettacolare”.