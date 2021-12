Ecclestone esalta il duello Hamilton-Verstappen: "Ecco perché i fan guardano la F1"

RIVALITA' DA CONSEGNARE ALLA STORIA La sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sicuramente la più accesa dell'era dei motori ibridi e probabilmente tra le più intense della storia della F1, tanto da scomodare paragoni con grandi rivalità del passato come ad esempio quella tra Ayrton Senna e Alain Prost. Quando mancano solo due gran premi alla fine del campionato, tra i due piloti ci sono 8 punti di differenza a favore dell'olandese, un margine che lascia aperto qualunque tipo di scenario.

TENSIONE ALLE STELLE L'esito più clamoroso sarebbe quello che vede i due scontrarsi per la terza volta nel corso della stagione, decidendo la contesa con l'ennesimo incidente. Uno scenario non così impossibile secondo Bernie Ecclestone, ex Supremo della F1: ''Certo che può succedere, ecco perché i fan guardano la F1'' ha dichiarato in un'intervista all'emittente tedesca RTL. Anche Helmut Marko, consigliere della Red Bull, sottolinea quanto sia tesa l'atmosfera: ''L'intensità di questa lotta per il titolo mondiale supera qualsiasi cosa abbiamo vissuto in precedenza. Quando si incrociano in pista, sono sempre molto vicini. Nessuno vuole cedere e questo è comprensibile, perché rafforzerebbe moralmente l'altro''.

SPERANZA RED BULL In vista della prossima gara a Jedda, si parla molto del vantaggio che la Mercedes potrebbe dare a Hamilton tornando a montare sulla sua monoposto il cosiddetto motore ''razzo''. Secondo Marko, la supremazia del sette volte iridato nel GP Arabia Saudita non è così scontata: ''Non la vediamo in questo modo. È un circuito cittadino e se Hamilton ha dei punti deboli, uno di questi sono proprio i cittadini. Non era davanti a Montecarllo, né lo era a Baku. Speriamo che questo trande continui''.

