PRIMO MASCHIETTO Fiocco azzurro in casa Ecclestone. Dopo tre fiocchi rosa l'attesissimo maschietto è arrivato per Bernie Ecclestone alla straordinaria età di 89 anni. La compagna dell'imprenditore ed ex boss della Formula 1, Fabiana Flosi, ha dato alla luce un maschietto, notizia riportata dai quotidiani brasiliani, il Paese di origine della madre. Non si conosce il nome dell'erede di Ecclestone, primo figlio della coppia visto che Deborah, Petra e Tamara erano nate da precedenti relazioni: la prima con la moglie Ivy Bamford, la seconda con la seconda sposa, la modella Slavica Radic. Fabiana Flosi è la compagna di Ecclestone, di 46 anni più giovane, dal 2012.

SEMPRE IN PRIMA PAGINA Bernie Ecclestone non smette dunque di finire sulle prime pagine dei giornali e dei siti web: gli scorsi giorni era stato al centro di una polemica diretta con Lewis Hamilton sul tema razziale, e poche settimane prima, per aver criticato aspramente Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile, per la gestione della pandemia di Covid-19, prima di prendere la decisione di lasciare il Paese americano. Tornando ai lieti eventi, la stampa brasiliana riporta anche una breve dichiarazione del neo-papà: ''È nato in appena 25 minuti, sono felice e orgoglioso''. Sintetico e diretto, come sempre.