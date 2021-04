BARRIERE ELIMINATE Avvicinare i fan ai piloti permettendo loro di porre domande ai propri idoli può essere simpatico e divertente, ma rischia di creare situazioni imbarazzanti. È quello che è successo a Daniel Ricciardo, durante un'intervista con l'emittente olandese Ziggo. In mezzo a tanti quesiti innocenti e anche curiosi, ne è arrivato uno fuori dal comune per il simpatico olandese.

GRANDE NASO GRANDE... Dopo aver fatto sapere che la sua pizza preferita è la diavola e che il gran premio che più di tutti vuole vincere è ovviamente quello che si disputa a Melbourne, a Ricciardo è arrivata la domanda di una certa Laura, riferita dal giornalista di Ziggo: ''Credi alla storia della lunghezza del tuo naso. Ci sono pettegolezzi sulla lunghezza del tuo naso, ha qualcosa a che fare con altro''. Il pilota della McLaren, abituato a stare al gioco in questo genere di interviste, ha provato a uscirne così: ''Come Pinocchio?!?... Ah sì! Grande naso... grandi alluci!''. Il giornalista ha però insistito: ''È vero?''. Ricciardo ha provato a uscirne alla sua maniera, prima di abbandonare l'intervista tra le risate e un po' di imbarazzo: ''Forse dopo la F1 intraprenderò un'altra carriera. E poi... Stop! Stop! Sono felice e a mio agio con me stesso. Grazie e arrivederci!''.