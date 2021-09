AVVIO ILLUSORIO Sarà anche il pilota meno pagato del Circus, ma Yuki Tsunoda è stato il primo a sorprendersi del rinnovo contrattuale per il 2022 fimato con l'AlphaTauri. Dopo l'ottimo esordio in Bahrain, con tanto di piazzamento in zona punti, il giapponese si è messo in mostra più che altro per il linguaggio colorito nei messaggi radio e per i tanti incidenti, raccogliendo solo 16 punti nelle successive tredici gare, mentre il compagno di squadra Pierre Gasly ha trascinato il team con 66 punti nello stesso arco di tempo.

IL CONSIGLIO DI COULTHARD Nella conferenza stampa del giovedì a Monza, Tsunoda aveva candidamente ammesso: ''Sono rimasto un po' sorpreso di restare il prossimo anno, perché continuo a schiantarmi e a far spendere un sacco di soldi alla squadra''. Parole che non sono affatto piaciute a David Coulthard, ex pilota e ora commentatore per il canale britannico Channel 4: ''Da quale pianeta viene? Penso che dovrebbe fare le valigie e andare a casa ora, perché quelle non sono parole di un pilota da corsa. Fossi in lui prenoterei un biglietto aereo ora e lo prenderei bello ed economico, perché non sarà in F1 oltre la fine del prossimo anno''.

F1 2021: David Coulthard

JOLLY HONDA Anche se il prossimo anno Red Bull - e di conseguenza AlphaTauri - si produrranno il motore in proprio, è ovvio che a giocare a fare di Tsunoda è il rapporto ancora in atto tra le due scuderie di Dietrich Mateschitz e la Honda, dalla quale erediteranno i progetti delle power unit. Guardando la situazione all'interno della scuderia di Faenza, Damon Hill ha sottolineato: ''Yuki è coinvolto con Honda, non dimentichiamoci questo elemento. Poi Pierre Gasly è al top della forma, ed è anche un pilota molto apprezzato, bisogna dire che i suoi risultati sono fantastici''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/09/2021