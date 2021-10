SORPASSI DIVISIVI Domenica abbiamo assistito a una nuova battaglia tra Fernando Alonso e la direzione gara, con al centro della contesa - come spesso accade - l'utilizzo delle vie di fuga in asfalto durante le manovre di sorpasso. Lo spagnolo ha prima protestato per il sorpasso subìto da Kimi Raikkonen, con il finlandese passato all'esterno del cordolo dopo essere stato accompagnato lì dall'Alpine dell'ex compagno di squadra, e poi per quello considerato non valido da lui effettuato su Antonio Giovinazzi.

Formula 1: Damon Hill

HILL CHIEDE CHIAREZZA Damon Hill, intervenuto nel podcast F1 Nation, ha sottolineato come Alonso abbiamo riportato all'attenzione un problema non ancora risolto: ''Sono delle battaglie leali? Questo è il dibattito e quello a cui non abbiamo risposta in questo momento, perché è quello che è successo con Alonso e Raikkonen e poi anche con Giovinazzi - ha dichiarato l'iridato 1996 ricordando poi la manovra dello spagnolo sull'italiano - Fernando si è semplicemente tuffato all'interno quando non sarebbe mai riuscito a fare la curva, è andato nella via di fuga e poi è rientrato e ha cercato di lottare per la sua posizione''.

ALONSO PROMOSSO Stante questa situazione di incertezza regolamentare, secondo Hill bene ha fatto Alonso a comportarsi in quel modo: ''Penso che Fernando, essendo Fernando, stesse testando i limiti e ho pensato che fosse veramente divertente. Ho ritenuto che il suo tuffo all'interno di Giovinazzi fosse fantastico, così come la sua battaglia con Raikkonen. Ho pensato che fosse puro divertimento''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2021