NUOVE MANSIONI Questa volta Mattia Binotto non ha viaggiato al seguito della Ferrari, seguendo il GP Turchia in remoto direttamente da Maranello, dove si è fermato per seguire altri lavori. Quali siano queste mansioni ce lo spiega Maurizio Crozza, nella nuova imitazione del team principal andata in onda ieri sera nel suo programma 'Fratelli di Crozza', in onda su La Nove. Il comico genovese scherza in particolare sul carattere mansueto di Binotto e sul fatto che il Cavallino Rampante abbia ottenuto il miglior risultato della stagione proprio nella gara in cui lui non c'era. Infine, un retroscena anche sul reale motivo che ha portato all'errore Charles Leclerc nelle curve finali.