PROBLEMI E SOLUZIONI I tifosi della Ferrari lo aspettano ormai più dell'originale: parliamo di Maurizio Crozza, che ogni venerdì all'interno del suo programma ''Fratelli di Crozza'', sul canale Nove, imita il team principal della Ferrari Mattia Binotto. Questa volta si parte dai ricordi d'infanzia dell'ingegnere svizzero, impegnato con le macchinine ma non in grado di sistemarle una volta aperte per analizzarle. Crozza-Binotto è impegnato a provare nuove soluzioni per la SF1000 utilizzando una pista Polistil. L'attenzione si sposta poi ai problemi avuti dal Cavallino Rampante al Nurburgring: gomme che non si scaldano e pit-stop troppo lenti. Per le prime è stata trovata una soluzione... innovativa, per i secondi c'è una spiegazione particolare.