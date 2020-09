L’IMITAZIONE “C’è bisogno di capire, perché poi dobbiam capire…”. È ormai un tormentone, la frase simbolo dell’ingegner Mattia Binotto, il numero uno della Ferrari visto da Maurizio Crozza. Nella terza puntata del suo show “Fratelli di Crozza” su Nove, il comico genovese torna a indossare i panni del team principal del Cavallino (anche se il simbolo sulla maglietta rossa è un asinello) provando a spiegare i problemi della SF1000. E se la scorsa settimana la ragione delle difficoltà era che in Ferrari hanno “fatto una macchina da città”, stavolta ci si concentra più che altro sulla power unit: “Nel 2021? Il motore non sarà più fuoribordo così potremo recuperare qualche nodo”. Insomma, le idee per migliorare la classifica deficitaria sono molte, seppure un po’ confuse… Qui sotto il video dell’imperdibile imitazione.