TORNA BINOTTO È andata in onda ieri sera la seconda puntata del fortunato programma tv “Fratelli di Crozza”. Il comico genovese mantiene praticamente inalterato il format, ma aggiunge come ogni anno nuovi personaggi. E, come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, una delle grandi novità della stagione è proprio l’imitazione del team principal della Ferrari, Mattia Binotto: raffigurato con un’aria spaesata e confusa e con l’immancabile capigliatura e l’inconfondibile accento, l’ingegnere nato a Losanna cerca ancora di analizzare i problemi della SF1000. Che, ovviamente, sono ancora “da capire” visto che “c'è qualcosa che ci sfugge”. Anche se, stavolta, una possibile soluzione al problema è già ipotizzata: “Abbiamo fatto una macchina da città…”. Qui sotto il video dell’imperdibile imitazione.