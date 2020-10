ISTRUZIONI IN SVEDESE Cambia la location ma non la simpatia. Giunta ormai alla quinta puntata, la trasmissione “Fratelli di Crozza” su Nove ha tra i suoi punti fermi l’imitazione del team principal della Ferrari Mattia Binotto. Maurizio Crozza indossa di nuovo occhiali alla Harry Potter, parrucca riccioluta e abiti tinti di rosso (con un proverbiale asinello al posto del celebre logo del Cavallino) ma si sposta in un garage nel tentativo di montare la SF1000 in vista del Gp dell’Eifel. Durante il montaggio – le istruzioni in svedese visto che i pezzi sono stati ordinati all’Ikea – sorgono problemi inaspettati: dove montare l’autoradio tanto voluta da Charles Leclerc? E soprattutto, come fare dopo essersi dimenticati di ordinare anche il motore? La nuova esilarante imitazione del comico genovese.