BISOGNA SCHIVARE È, come ormai in ogni buon tormentone che si rispetti, un Mattia Binotto che ha bisogno di “capire perché poi bisogna capire”, ma anche un Mattia Binotto che ha bisogno di… “Schivare”. I pezzi della Ferrari SF1000 che gli vengono lanciati contro da un sempre più infuriato Charles Leclerc. Nella nuova imitazione andata in onda nella quarta puntata di “Fratelli di Crozza” su Nove, Maurizio Crozza ci spiega anche i motivi della furia del pilota monegasco, eliminato in Q2 dopo che gli era stato detto che aveva solo due secondi (e non sei) per completare il giro di lancio: “Si è rotta la clessidra, c’era umido e la sabbietta non scorreva bene”. Qui sotto il video completo della nuova, imperdibile, imitazione del comico genovese.