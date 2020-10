SPIONAGGIO INDUSTRIALE La Ferrari porta in pista novità interessanti anche in ottica 2021 e sembra anche crescere nelle prestazioni, almeno a giudicare dai risultati del venerdì di prove libere del Gp del Portogallo. Il piccolo miglioramento non placa la satira di Maurizio Crozza che, nella puntata del 23 ottobre del fortunato programma “Fratelli di Crozza” su Nove, torna a indossare i panni di Mattia Binotto, il team principal della scuderia di Maranello. Stavolta, il comico genovese si immagina l’ingegnere in rosso a fare un’irruzione nascosta nel garage della Mercedes per cercare di carpire i segreti della W11 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (qui rappresentata ancora in… grigio). La conclusione è però disarmante: “Me ne vado, perché comunque io qui non ci capisco niente”. Il video della nuova imperdibile imitazione di Maurizio Crozza: