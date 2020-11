CORRIERI E TIMONIERI Ennesimo esilarante episodio della saga del Mattia Binotto reinterpretato da Maurizio Crozza. Il pungente comico genovese stavolta ha spiegato le nuove strategie per il prossimo Gran Premio della Turchia, tra cui il correre con una nuova ''vettura'' rossa, velocissima ed efficiente, e il rinunciare ad alcuni espedienti che fin qui non hanno funzionato, purtroppo, perchè l'idea - ascoltata così come ce la descrive ''Binotto'' - sembrava promettente. Dai motivi della sua assenza a Istanbul fino alla ricerca della giusta idea per battere la Mercedes, trovate tutto nell'imperdibile video andato in onda su Nove nel corso della puntata del 6 novembre del fortunato programma ''Fratelli di Crozza''. Buon diverimento!