NUOVO CASO La FIA ha comunicato quest'oggi i risultati dei test anti Covid-19 effettuati su piloti, team e personale impegnato nella stagione 2020 di F1. Tra venerdì 14 e giovedì 20 agosto, dunque compreso il weekend del GP Spagna, sono stati effettuati 2847 tamponi e una persona è stata trovata positiva.

MENO TEST Rispetto alle settimane precedenti, il numero di test è stato inferiore - spiega la FIA in un comunicato - in quanto la F1 si appresta a vivere un weekend senza gran premi dopo tre settimane consecutive di competizione. Al solito, i dettagli specifici su squadre e individui non vengono forniti, così come non viene svelata l'identità del positivo al coronavirus.

I PRECEDENTI Non è la prima volta che i test della FIA riscontrano delle positività al coronavirus. Il caso più conosciuto è quello di Sergio Perez, trovato positivo al Covid-19 a Silverstone alla vigilia del GP Gran Bretagna, subito dopo la precedente settimana di pausa nell'affollato calendario 2020 della F1.