FILO DIRETTO PER LE SEGNALAZIONI Nuovo interessante esperimento per cercare di migliorare l'integrità degli sport motoristici e del mondo automobilistico. La FIA ha messo a disposizione una hotline per segnalare presunte violazioni dei principi etici come cattiva condotta finanziaria, corruzione, frode e questioni relative all'integrità sportiva e alla manipolazionie delle competizioni, oltre a possibili violazioni delle normative antidoping.

APERTA A TUTTI L'hotline è in realtà una sezione del sito stesso della Federazione, disponibile 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana e chiunque potrà utilizzarla ''per sollevare preoccupazioni legittime, affidabili e documentate di cattiva condotta''. Agli informatori viene garantita la piena riservatezza per l'intera durata del processo di verifica. Viene inoltre specificato che tutte i sospetti di infrazione ''devono essere segnalati in buona fede. La persona segnalante dovrebbe avere ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni riportate siano vere, accurate e supportate da prove''.

MANEGGIARE CON CURA Attenzione dunque a non utilizzare questo strumento in malafede, si potrebbe rischiare un'azione civile e penale da parte della stessa FIA, la quale chiarisce: ''L'uso intenzionale, sconsiderato o negligente della piattaforma al fine di fare una dichiarazione falsa o fuorviante per causare danni comporterà lo scarto del rapporto e possibili misure disciplinari (inclusi reclami civili o accuse penali)''.

L'ULTIMA SOFFIATA Il caso che più ha fatto discutere la F1 lo scorso anno è quello relativo alla presunta irregolarità del motore Ferrari, chiusosi poi a febbraio con un accordo raggiunto tra FIA e Cavallino Rampante che ha scatenato un mare di polemiche. A buttare benzina sul fuoco fu proprio la soffiata di un'anonima fonte che rivelò i dettagli sul funzionamento della power-unit di Maranello. Se pensate di avere a disposizione del materiale scottante, trovate l'hotline della FIA a questo indirizzo: https://fia-ethicsline.com/index.php