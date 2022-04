Sainz ha già perdonato Ricciardo: "La prima cosa che ha fatto è stata venire a scusarsi"

CONTATTO AL VIA - Un episodio importante avvenuto nel corso del gran premio a Imola è stato l’incidente tra Daniel Ricciardo e Carlos Sainz al via della gara, con il pilota della McLaren che ha perso il controllo della vettura dopo esser salito sul cordolo in curva 1 e ha colpito l’incolpevole Sainz che si è giratp e arenato nella ghiaia della via di fuga del circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, mentre il pilota australiano è poi riuscito a continuare la sua gara.

LE SCUSE DI RICCIARDO - Subito dopo il termine del gran premio, Ricciardo si è assicurato di chiedere scusa a Sainz andando nel garage della Ferrari. Il gesto è stato molto apprezzato dal pilota spagnolo. “Ciò che ha fatto dice molto su Daniel come atleta e come sportivo: appena dopo la gara, che è stata dura per lui, la prima cosa che ha fatto è stata venire nel box Ferrari e scusarsi con me”, ha detto Sainz. “C’erano tutti i meccanici lì e lo abbiamo tutti ringraziato per il gesto. Quindi questo è il motivo per cui non ci sono tensioni con Daniel su quanto accaduto”, ha aggiunto il pilota Ferrari, spegnendo sul nascere qualsivoglia problema con il pilota McLaren.

SFORTUNA - “Poteva capitare a chiunque là fuori. Ma sfortunatamente, è accaduto a me, che arrivavo dall’incidente a Melbourne. Quindi si, questo è quanto. L’incidente non ha davvero nessun mistero. Credo che se vedi l’onboard e quello che è successo, è veramente chiaro a tutti”, ha chiuso Sainz speranzoso di lasciarsi indietro questo periodo negativo già dal prossimo GP in programma a Miami.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 27/04/2022