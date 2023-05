Aston Martin, Alonso pronto a far pace con la Honda: "Non avrei problemi a correre con loro"

Alzi la mano chi, leggendo dell’accordo tra Honda e Aston Martin per la fornitura di motori dal 2026, non ha subito pensato anche solo per un attimo a Fernando Alonso. Il forte pilota spagnolo è la star del team inglese che in questa stagione sta sorprendendo tutti per il clamoroso salto in avanti prestazionale rispetto allo scorso campionato. Ma è anche stato il pilota che più di tutti è entrato in rotta di collisione con la Honda, negli anni in cui il colosso di Tokyo forniva le power unit alla McLaren, e lui rimproverava gli ingegneri giapponesi di avergli dato un “GP2 engine”, un motore da GP2 (così all’epoca si chiamava la Formula 2). E dunque, come ha preso Fernando la notizia del matrimonio imminente con i suoi vecchi nemici?

F1 GP Miami 2023: l'Aston Martin AMR23 di Fernando Alonso in pista

ENTUSIASMO FERNANDO Apparentemente molto bene, perché l’accordo è sintomo del fatto che l’Aston Martin vuole affrancarsi dallo status di mero cliente di un team che ha già una scuderia ufficiale in F1 (la Mercedes). Ma anche perché quello Honda è al momento uno tra i motori migliori del lotto. “È una notizia ottima – ha spiegato il due volte campione del mondo nel giovedì di Monte Carlo – per il team e sono davvero entusiasta. Dimostra che l’Aston Martin si sta impegnato a vincere le gare e i campionati in futuro, da squadra indipendente che si può costruire da sola il proprio cambio e tutto il resto della macchina. Questa è probabilmente l’unica via per essere sicuri al 100% di essere nel pieno controllo della situazione, ed è un gran segnale per tutti noi. C’è il desiderio di vincere e anche il potenziale per farlo”.

F1 GP Austria 2019, Spielberg: Max Verstappen (Red Bull) indica sul podio il logo Honda

ALONSO NEL 2026? E poi, aspetto da non trascurare, c’è anche il fatto che nel 2026 Fernando sarà in procinto di spegnere 45 candeline e, dunque, non è scontato che sarà ancora lui il pilota a pagare le conseguenze qualora la nuova power unit Honda non dovesse soddisfare le attese: “Correre di nuovo con loro? Da parte mia non sarebbe un problema. So bene che le cose non hanno funzionato tra il 2015 e il 2017, ma credo che abbiano dato prova di avere adesso un pacchetto molto competitivo. Con Red Bull hanno vinto il Mondiale nel 2021, nel 2022 e probabilmente vinceranno anche quest’anno. Nel 2026 ci sarà una nuova tecnologia, ma credo che il progetto sarà comunque interessante. Quanto a me… davvero non lo so! È una data troppo lontana per avere un’idea di cosa farò. Al momento mi concentro su questa stagione. Ci sono tante belle cose in arrivo, la nuova fabbrica, la nuova galleria del vento, ed è normale essere felici di far parte della squadra per tanti anni. Se sarà come pilota o in un ruolo diverso non so, ma sarò comunque onorato di esserci”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/05/2023