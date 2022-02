Il presidente della FIA dopo la riunione di Londra: "Wolff e Horner in armonia tra di loro"

GIORNATA IMPORTANTE C'era molta attesa per la riunione della F1 Commission in programma ieri a Londra. Le decisioni prese sono state interessanti soprattutto per quanto riguarda le gare Sprint, mentre non si sono avute ancora novità ufficiali sulla questione più critica, quella relativa all'operato del direttore di gara Michael Masi nel GP Abu Dhabi che ha deciso a favore di Max Verstappen la contesa mondiale con Lewis Hamilton. L'appuntamento era atteso anche perché si trattava della prima volta in cui Chris Horner e Toto Wolff si ritrovavano di persona dopo le polemiche e i veleni degli ultimi due mesi.

GRAZIE SAN VALENTINO Chi si aspettava scintille tra i team principal di Red Bull e Mercedes è rimasto deluso. I due sono apparsi sorprendentemente in sintonia, come ha svelato il presidente della FIA Ben Sulayem ai microfoni di Sky Sports UK: ''Erano in sintonia, penso che sia a causa di San Valentino - ha esordito scherzando - Erano vicini ed erano di buon umore, quindi è stato un bene. Mi aspettavo più intrattenimento, ma è stato bello vedere l'armonia tra di loro''.

INTEGRITA' FIA INTATTA Passando all'argomento più critico della giornata, Ben Sulayem ha garantito che presto si arriverà a una conclusione che porrà fine alle discussioni di questi due mesi: ''Siamo d'accordo su alcune cose. L'analisi è ancora in corso, arriverà presto ma è stata una buona discussione, quindi vedremo. L'integrità della FIA sarà sempre intatta. Sono stato eletto per farlo, ma anche per avere un motorsport equo, questo è il mio dovere. È stato un incontro molto bello. Abbiamo approvato molte cose importanti per la stagione. Mi aspetto che arrivi una buona stagione di F1. Possiamo solo andare avanti. Questo è importante per la FIA, per la sua integrità e per lo sport. Possiamo solo migliorare il futuro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2022