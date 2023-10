Diritti TV F1, la pazza idea di Apple: 2 miliardi all'anno per l'esclusiva globale

Tim Cook vuole la massima serie automobilistica per consacrare il servizio in streaming AppleTV+. L'idea è versare una pioggia di soldi per ottenere un'esclusiva globale

Da oggetto di meme e ironia sul web a padrone dei diritti tv globali della Formula 1, il passo potrebbe essere breve (ma non economico) per l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook. Il manager statunitense era stato invitato nel 2022 a sventolare la bandiera a scacchi al termine del GP Usa ad Austin, ma aveva fatto notizia per la scarsa verve e l’atteggiamento quasi annoiato con cui aveva adempiuto a un compito decisamente esclusivo. A prescindere che sia o meno un grande appassionato, Cook avrebbe adesso messo nel mirino i diritti tv della F1 preparandosi a sborsare una cifra piuttosto consistente nei prossimi anni.

L’INDISCREZIONE A svelare l’indiscrezione è il magazine Business F1, secondo cui Apple vorrebbe potenziare il proprio servizio in streaming AppleTV+ proprio attraverso la Formula 1. Una scelta che prenderebbe le mosse dal grande successo dell’acquisizione dei diritti televisivi della Major League Soccer, il campionato calcistico statunitense che quest’anno ha abbracciato l’arrivo della superstar Lionel Messi incrementando esponenzialmente l’interesse mediatico. Dopo l’acquisto dei diritti per la trasmissione live delle partite della MLS, Apple ha previsto uno specifico abbonamento (il cosiddetto Season Pass) che sarebbe stato acquistato globalmente da un milione di persone soltanto nel giorno del debutto di Messi in campo con l’Inter Miami. Non a caso, la partita sarebbe stato l’evento più visto di sempre su AppleTV+.

La locandina di annuncio del lancio MLS Season Pass | Foto: Apple.com

2 MILIARDI DI MOTIVI Ma la Formula 1 non è la (pur interessante) MLS di Lionel Messi, acquistata per 250 milioni di dollari a stagione. E infatti le cifre di cui parla Business F1 sono da record: Apple si sarebbe infatti impegnata ad acquistare i diritti tv globali per una somma intorno ai 2 miliardi di dollari all’anno, doppia rispetto a quella che attualmente Liberty Media riesce a ricavare dalla vendita in tutto il mondo dei diritti televisivi per la trasmissione dei GP. Va comunque chiarito che la somma sarebbe quella che Apple sborserebbe per l’acquisto in esclusiva mondiale, e quindi la cifra massima che il colosso di Cupertino sarebbe disposto a spendere nei prossimi anni, a poco a poco che si arriverà alla scadenza degli attuali contratti che Liberty ha siglato con le emittenti tv di tutto il mondo.

F1 2023, GP Giappone: la partenza

IL PROGETTO F1 PER APPLE Mentre in Usa l’accordo con ESPN è valido fino al 2025, in Europa alcuni contratti (come quello di Sky in Italia) non scadranno prima del 2027, quindi Apple potrebbe intanto inserirsi in altri mercati. In ogni caso, l’investimento sarebbe a lungo termine, con un impegno iniziale di sette anni e dunque con l’obiettivo di arrivare almeno fino al 2030. Non è comunque la prima volta che l’azienda con il valore di mercato più alto al mondo si occupa di Formula 1: in questi mesi è infatti in produzione il film Apex con Brad Pitt, spesso avvistato nel paddock per le riprese in pista, che sarà pubblicato proprio su AppleTV+.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/10/2023