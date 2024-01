Ecco il nuovo nome dell'AlphaTauri. Ed è uno scioglilingua

L'AlphaTauri cambia nome, come era noto da tempo. Si chiamerà Visa Cash App RB Formula One Team, ma la conosceremo semplicemente come RB o Racing Bulls

E il nome più complicato per un team nella storia della Formula 1 è servito, peccato che a doverlo usare sia una scuderia storica registrata con licenza italiana e con sede a Faenza. Una volta si chiamava Scuderia Minardi: splendido. Come da tradizione in Formula 1, tante squadre si sono chiamate, e si chiamano ancora oggi, con il cognome del fondatore: Ferrari, McLaren, Williams solo per dirne qualcuno. Poi nel 2006 la proprietà Red Bull e il cambio in Toro Rosso. Ci sta, d'altra parte è l'italianizzazione del nome dei nuovi proprietari. Dal 2020 al 2023 lo sponsor di abbigliamento del marchio Red Bull la fa da padrone con AlphaTauri. Mmm... è comunque ancora un nome che si legge tutto d'un pezzo, e ci può ancora stare. Ora arriviamo a Racing Bulls, o RB, sebbene il nome completo di sponsorizzazioni sia un altro: Visa Cash App RB Formula One Team.

Certo, in realtà, ci abitueremo a chiamarla RB e Racing Bulls, mentre lo sponsor che lo precede apparirà in bella vista solo sulla livrea (che verrà svelata a Las Vegas l'8 febbraio prossimo), e ciò che lo segue non sarà letto come accade con gli altri nove team. Però, in ogni caso, quello di modificare i nomi dei team ogni ''tot'' stagioni segna una preoccupante tendenza, propria della storia della Formula 1 solo in caso di cambio di proprietà. Quest'anno c'era già stata la Sauber, che dopo un quinquennio da Alfa Romeo - nome nobile e con un tipo di accordo differente - si chiamerà Kick Sauber, in attesa del passaggio ad Audi nel 2026. Ora è la volta del team satellite della Red Bull Racing, che probabilmente ci abitueremo a chiamare solo Racing Bulls, un nome tanto simile al punto che proprio non se ne sentiva l'esigenza.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/01/2024