TRIBUNE ORANJE Non c’è nessun pilota di Formula 1, oggi, in grado di riempire le tribune di ogni circuito come Max Verstappen. Parole e musica di Fernando Alonso, che ha confessato di ammirare – ma non di invidiare, ricordando i tempi i cui i colori delle Asturie dominavano sugli spalti degli autodromi, specie negli anni dei titoli mondiali con Renault o quando affiancati al rosso della Ferrari – il carisma del giovane pilota olandese. In effetti, le immagini dei calorosissimi tifosi oranje che hanno letteralmente fatto esplodere le gradinate del Red Bull Ring al passaggio del loro beniamino hanno fatto il giro del mondo, specie in un Gp d’Austria che è stato anche il primo appuntamento europeo della Formula 1 a piena capienza nonostante la pandemia da Covid-19.

PUNTO DI FORZA E sarebbe proprio questo, secondo il due volte campione del mondo, un primo innegabile punto di forza dell’asso di casa Red Bull Racing nella lotta contro Lewis Hamilton. Certo, la star di casa Mercedes ha risposto con una marea di tifosi presenti a Silverstone, ma è anche vero che quello inglese era il Gp di casa del sette volte iridato e che, di contro, assisteremo certamente a manifestazioni d’affetto persino più calorose già nel prossimo Gp d’Olanda in programma a inizio settembre a Zandvoort. “Max ha quel qualcosa in più – ha spiegato Alonso ai microfoni di SoyMotor – che fa letteralmente impazzire i fan. Non è solo una questione di vittorie, visto che Verstappen non ha ancora vinto alcun titolo, ma è l’unico in grado di colorare un intero circuito. L’anno scorso, quando non correvo in F1, accendevo la tv soltanto per vedere cosa stesse facendo Max… Era l’unico in grado di fare qualcosa, tutti sapevano che Bottas non avrebbe dato fastidio a Hamilton e che Lewis avrebbe vinto a meno che non accadesse qualcosa di strano”.

L’AMMIRATORE SPAGNOLO Fernando si è dunque confessato grande estimatore dell’attuale leader del mondiale: “Verstappen? Beh, wow! Ha un fattore-carisma, o comunque vogliamo chiamarlo, assolutamente straordinario. Mi sono molto divertito anche nel vedere tutte quelle persone che arrivano in autodromo per supportarlo. Nella mia carriera sono stato abbastanza fortunato da provare una cosa simile di persona, guidando per la Renault per molti anni. Però adesso non mi sento invidioso, ma provo semplice e pura ammirazione nei suoi confronti”. Il bicampione di Oviedo ha poi chiosato parlando della sua attuale voglia di competere ad alti livelli: “Continuerò a correre finché il mio corpo me lo permetterà. Per il momento mi diverto e sono competitivo. Adesso sto attraversando un buon momento di forma, mi godo le gare e anche le attività extra-pista, il che è qualcosa che non avrei mai detto potesse piacermi”. Alonso ha ancora un contratto con Alpine per il 2022, ma non è così scontato che la prossima, a 41 anni suonati, sarà la sua ultima stagione nella massima serie.