Nuova Alfa Romeo F1 C42: la presentazione in diretta streaming alle 09.30

Archiviati i test di Barcellona, per l'Alfa Romeo è tempo di svestire la livrea camouflage indossata nei primi tre giorni di prove e mostrare a tutti la nuova C42

Passata qualche ora dalla scorpacciata di Formula 1 che vi abbiamo raccontato nei tre giorni di test precampionato a Barcellona, è tempo di assistere alla decima e ultima presentazione del 2022. A svestire i panni camouflage indossati al Circuit de Catalunya è l'Alfa Romeo F1, che adesso finalmente conosceremo nella sua veste ufficiale. La macchina che abbiamo dunque visto con una colorazione provvisoria mimetica bianca-grigio-nera sarà svelata in diretta a partire dalle 9.30 di domenica 27 febbraio 2022, ovviamente alla presenza dei piloti ufficiali Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Ecco qui il player per assistere in live streaming alla nascita dei veri colori della C42.

Alfa Romeo Racing C42 F1 2022, la video presentazione in diretta streaming

VEDI ANCHE

Le parole dei protagonisti

In arrivo

In arrivo

In arrivo

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/02/2022