Si presenta la Williams 2022 di Albon e Latifi - VIDEO e FOTO

La Williams è la sesta scuderia a svelarsi in vista della stagione 2022 di F1. Il team di Grove si presenta quest'anno con una novità importante a livello di coppia piloti: accanto al confermato Nicholas Latifi, è stato ingaggiato Alex Albon in sostituzione di George Russell. Per i due è un ritorno al passato: nel 2018, infatti, furono compagni di squadra in F2 alla DAMS, portando la squadra francese al terzo posto della classifica generale riservata ai team. Intanto, nella giornata di ieri la Williams ha annunciato un nuovo importante accordo di sponsorizzazione, siglato con il celebre marchio Duracell.

F1 2022, presentazione Williams 2022

PIU' BLU PER LA FW44 Albon e Latifi erano presenti nella breve diretta in compagnia del CEO e Team Principal Jost Capito. A una prima occhiata, la monoposto svelata è apparsa essere, come già successo per la Red Bull, molto simile alla showcar fornita dalla FIA semplicemente colorata con la nuova livrea Williams. Quest'anno la scuderia di Grove ha optato per un blu scuro, con inserti rossi che rimandano ai colori della Gran Bretagna. Per vedere la vera FW44 bisognerà attendere i test invernali in programma prima a Barcellona e poi in Bahrain.

Williams FW44 F1 2022, la video presentazione in diretta streaming

VEDI ANCHE

Le parole dei protagonisti

Nicholas Latifi, pilota ufficiale Williams Racing

Alex Albon, pilota ufficiale Williams Racing

Jost Capito, CEO e Team principal Wiliams Racing

Nicholas Latifi

Sono un fan della nuova livrea. Mantenere il blu è stato importante in quanto è sinonimo di Williams Racing, ma è uno schema che non abbiamo mai visto prima e il rosso fluorescente salterà agli occhi in pista, cosa che mi piace molto. È un nuovo look per iniziare la nuova era della F1. Sono super eccitato per i test a Barcellona, ​​per tornare al volante, spingere e vedere cosa può fare la macchina. La pre-stagione sembra sempre un periodo piuttosto lungo, ma è stato davvero impegnativo e c'è stato un bel lavoro di preparazione in fabbrica con molto duro lavoro da parte di tutti. I nuovi regolamenti dovrebbero consentire gare molto migliori, quindi sono entusiasta della sfida e mireremo a raccogliere alcuni buoni dati dai test, da portarci alle prime gare.

F1 2022, presentazione Williams 2022

Alex Albon

La livrea FW44 è pulita e semplice. Mi piace che abbiano optato per più blu con la finitura dinamica del diamante e un po' di rosso; sta davvero bene e non vedo l'ora di vederla in pista. La prossima sessione di test sulla pista di Barcellona riguarderà l'assicurarci di avere un pacchetto competitivo per l'inizio della stagione. Non abbiamo molti giorni prima della nostra prima gara e quindi dobbiamo capire rapidamente quali aree della vettura sono forti e dove dobbiamo apportare miglioramenti, sono sicuro che sarà un po' una curva di apprendimento, poiché tutti cercheremo di imparare a ottenere il massimo dalle nuove normative, ma gli obiettivi e il modo in cui ci concentriamo su questa vettura è praticamente lo stesso degli anni precedenti. Alla fine, stiamo ancora cercando di portare in pista un'auto da corsa il più veloce possibile.

Jost Capito

Nel corso della sua storia come iconico team di F1, Williams Racing ha dimostrato grande forza e raffinatezza. La nuova identità visiva dell'auto 2022 racchiude perfettamente queste caratteristiche che lo staff, i piloti e i fan hanno dimostrato più e più volte. Mentre entriamo nella nuova era del nostro sport, la FW44 evidenzia la transizione verso il futuro, oltre a riconoscere le qualità senza tempo che ci rendono ciò che siamo. La scorsa stagione siamo stati entusiasti e orgogliosi di fare progressi così importanti come squadra, con una serie di meritati risultati a punti oltre a un podio. Guardando al futuro, vogliamo basarci su questo successo e la FW44 incarna perfettamente queste ambizioni di tornare in testa alla griglia. Non vedo l'ora di assistere a questa progressione con Nicholas e Alex al volante.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2022