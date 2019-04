Autore:

Andrea Minerva

LEADERSHIP DA DIFENDERE Il 66° Rallye di Sanremo è ormai alle porte, la gara valida come secondo atto del Campionato Italiano Rally si disputerà infatti a partire da venerdì pomeriggio (12 aprile) per terminare poi sabato sera (13 aprile). Il programma prevede dieci prove speciali, per un totale di 152km e 200 metri di tratti cronometrati. Naturalmente il Rallye di Sanremo sarà valido anche per il Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, la cui classifica, dopo il Rally del Ciocco, vede al comando l’equipaggio ufficiale di Peugeot Sport Italia composto da Tommaso Ciuffi (pilota) e Nicolò Gonella (copilota). I portacolori del marchio del Leone hanno disputato una gara eccellente sull’asfalto della Garfagnana, e puntano ora a ripetersi lungo il percorso ricco di storia e suggestione del “Sanremo”. La piccola Peugeot 208 R2b ha fino a qui dato ancora una volta dimostrazione della propria velocità e affidabilità, dimostrandosi la punta di diamante di un pacchetto tecnico di ottimo livello. Di conseguenza è lecito immaginare che al Rallye di Sanremo Ciuffi e Gonella partiranno all’attacco pur senza prendere rischi eccessivi e inutili. Il campionato è infatti lungo e impegnativo, e ogni gara dovrà essere affrontata con la massima professionalità e concentrazione.

Tommaso Ciuffi (pilota Peugeot Sport Italia su 208 R2B):“Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione, ci contavo e siamo stati tutti bravi a sfruttare l’occasione. Al Sanremo dovrò fare altrettanto bene, la gara è importante e ci tengo a far bella figura e, ancor più, portare a casa punti preziosi. Correre di notte, poi, rappresenterà un rischio in più ma è molto affascinante ed un Sanremo senza buio non è un Sanremo. Siamo pronti e motivati, anche dopo la sessione di test che ci ha ulteriormente rassicurato sulle potenzialità dell’auto. Ci vediamo tra pochi giorni!”

PREPARAZIONE PUNTIGLIOSA Prima di affrontare questa 66° edizione del Rallye Sanremo, Ciuffi e Gonella hanno svolto una serie di test a bordo della Peugeot 208 R2b di Peugeot Sport Italia con l’intento di mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici, con un occhio particolare alle gomme e all’assetto, in vista di una gara che si preannuncia come sempre impegnativa, insidiosa e soggetta all’incognita meteo che non esclude il rischio della pioggia, sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato. A seguire gli ultimi preparativi era naturalmente presente anche l’undici volte campione italiano rally Paolo Andreucci, da questa stagione impegnato nel doppio ruolo di Coach e Brand Ambassador di Peugeot.

Paolo Andreucci (Coach e Motorsport Ambassador Peugeot):“Sono contento per i ragazzi, al Ciocco hanno fatto una gran bella gara e si sono da subito posizionati in vetta al campionato. Chi ben inizia è già a metà dell’opera. Bene, anche se alla PS5 del Ciocco ho preso un bello spavento quando ho visto che si sono girati ed hanno sbattuto. A Tommaso l’ho detto, doveva mollare un po' e, in effetti, poi ha alzato un po' il piede dall’acceleratore ed ha portato a casa la gara con minori rischi. Al Sanremo dovrà ripetere la performance e rimanere concentrato. Non basta esser primi per vincere, il rischio di deconcentrarsi perché si ha la consapevolezza di esser davanti a tutti è concreto. È lì che si va poi a sbagliare. Non deve succedere! Entrambi sono consapevoli che sono sulla migliore auto del campionato e nella migliore squadra possibile. Devono capitalizzare al massimo e sfruttare questa preziosa occasione. Sono sicuro che lo faranno”.